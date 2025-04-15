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Путин: Обеспеченность жильем должна составить 33 кв. метра на человека к 2030 году
К 2030 году необходимо достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Строительный комплекс в последние несколько лет показывает хорошую динамику, что позволяет решать масштабные задачи, заявил глава государства, передает ТАСС.
«Напомню, были определены следующие показатели: построить до 2036 года 1,383 млн квадратных метров жилья. Из них к 2030 году – 663 млн квадратных метров, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 квадратных метра на человека», – добавил он.
Ранее президент открыл совещание Госсовета, посвященное развитию инфраструктуры для российских граждан.