Российский боец без оружия уничтожил двух украинских военных
В Донецкой народной республике российский боец с позывным «Перс» сумел ликвидировать двоих противников, оказавшись без автомата после атаки дрона, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным Боец.
По его словам, российский военнослужащий с позывным Перс сумел ликвидировать двух украинских бойцов в ДНР, несмотря на то что остался без оружия, сообщает РИА «Новости». Боец рассказал, что после атаки украинского FPV-дрона автомат Перса оказался прижат броней, и ему пришлось перемещаться в другое укрытие. Когда боец дошел до блиндажа, он заметил двух украинских военных и, чтобы сблизиться, притворился своим, сказав: «Хлопцы, я свой». Украинские бойцы впустили его, после чего «Перс» нанес удар ножом одному в шею, забрал автомат и ликвидировал второго противника.
