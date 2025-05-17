Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя

Tекст: Дмитрий Зубарев

О деталях боя в районе Александрополя сообщил штурмовик 242-го полка Дмитрий Бородавко, передает ТАСС. Он рассказал, что группа из четырех человек получила задание штурмовать блиндаж противника. Благодаря дождю подразделению удалось незаметно добраться до позиций ВСУ, несмотря на попытки украинских дронов обнаружить их. В ходе штурма бойцы попали под перекрестный огонь, а в укрытие Бородавко была брошена граната, которая взорвалась рядом.

Сослуживцы штурмовика получили ранения, сам он также был ранен, однако группа продолжила штурм. Когда у Бородавко закончились патроны, ему пришлось вступить в рукопашную схватку с украинским солдатом.

«Он выскочил, я его за автомат схватил, потянул за бронежилет, подсечку ему сделал, потому как занимался дзюдо. Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», – заявил боец.

На зачистку блиндажа ушло несколько часов, после чего утром бойцы отправились выполнять новое задание. Бородавко провел в тылу противника трое суток, корректируя огонь российской артиллерии и дронов по позициям ВСУ. По его словам, он находился всего в пяти метрах от украинских военных, тщательно скрываясь под пончо от тепловизоров и корректируя удары по координатам. Эта операция позволила ослабить силы противника и способствовала освобождению Александрополя российскими войсками.

Штурмовика освободили российские военные, зачистившие позиции противника. Бородавко был мобилизован из Батайска, участвовал в боях за Артемовск и Марьинку, но отмечает, что не имеет наград и служит не ради них.

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