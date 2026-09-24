Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.21 комментарий
Дмитриев заявил о желании Трампа вести диалог с Россией
Глава РФПИ Дмитриев констатировал стремление Трампа к диалогу с Россией
Администрация президента США выступает за сохранение диалога с РФ и совместное решение проблем, тогда как ЕС и Британия застряли в логике экс-президента США Джо Байдена, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал текущую внешнеполитическую ситуацию, передает РИА «Новости».
Поводом для обсуждения стали слова госсекретаря США Марко Рубио о возможном приглашении президента РФ Владимира Путина на американский саммит G20.
«Пока ЕС и Британия продолжают застревать в логике Байдена, администрация Трампа выступает за сохранение диалога с Россией и совместное решение проблем», – подчеркнул Кирилл Дмитриев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава РФПИ отметил позитивные результаты переговоров с американской администрацией.
Летом президенты России и США обсудили по телефону ключевые международные проблемы.