Хайду сообщил о шансах Венгрии избежать санкций США на нефть и газ

Депутат Хайду: Венгрия хочет избежать пошлин США на нефть и газ из России

Tекст: Вера Басилая

Председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду обсудил возможные американские санкции с коллегами из Конгресса США, передает ТАСС.

В Вашингтоне подготовлен законопроект о введении импортных пошлин в размере 100% на товары из стран, активно закупающих нефть и газ у России.

«Я встретил понимание с их стороны и считаю, что есть хорошие шансы избежать этой проблемы», – заявил политик агентству MTI. Он подчеркнул, что инициатива конгрессменов предусматривает возможность исключений в интересах национальной безопасности США.

В ходе встреч с демократами и республиканцами Хайду отметил усилия нового кабинета министров во главе с Петером Мадьяром по диверсификации поставок. Будапешт планирует полностью избавиться от энергетической зависимости от Москвы к 2035 году. По словам парламентария, попадание Венгрии под санкции стало бы досадным обстоятельством.

В настоящее время страна продолжает получать значительные объемы российских энергоресурсов. Нефть поступает по трубопроводу «Дружба», а газ – через «Турецкий поток». В 2025 году объемы поставок превысили 8,5 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.

В марте прошлого года США сделали для Венгрии исключение из санкций на оплату российского газа.

Позже бывший премьер-министр Виктор Орбан подготовил пакет предложений для снятия ограничений на поставки нефти.

По итогам ноябрьских переговоров в Вашингтоне Белый дом предоставил Будапешту освобождение от энергетических санкций сроком на один год.