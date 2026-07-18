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    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    9 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    11 комментариев
    18 июля 2026, 17:41 • Новости дня

    Хайду сообщил о шансах Венгрии избежать санкций США на нефть и газ

    Депутат Хайду: Венгрия хочет избежать пошлин США на нефть и газ из России

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт надеется получить исключение из готовящегося законопроекта США о стопроцентных пошлинах для покупателей российских энергоносителей, сообщил председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду.

    Председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду обсудил возможные американские санкции с коллегами из Конгресса США, передает ТАСС.

    В Вашингтоне подготовлен законопроект о введении импортных пошлин в размере 100% на товары из стран, активно закупающих нефть и газ у России.

    «Я встретил понимание с их стороны и считаю, что есть хорошие шансы избежать этой проблемы», – заявил политик агентству MTI. Он подчеркнул, что инициатива конгрессменов предусматривает возможность исключений в интересах национальной безопасности США.

    В ходе встреч с демократами и республиканцами Хайду отметил усилия нового кабинета министров во главе с Петером Мадьяром по диверсификации поставок. Будапешт планирует полностью избавиться от энергетической зависимости от Москвы к 2035 году. По словам парламентария, попадание Венгрии под санкции стало бы досадным обстоятельством.

    В настоящее время страна продолжает получать значительные объемы российских энергоресурсов. Нефть поступает по трубопроводу «Дружба», а газ – через «Турецкий поток». В 2025 году объемы поставок превысили 8,5 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.

    В марте прошлого года США сделали для Венгрии исключение из санкций на оплату российского газа.

    Позже бывший премьер-министр Виктор Орбан подготовил пакет предложений для снятия ограничений на поставки нефти.

    По итогам ноябрьских переговоров в Вашингтоне Белый дом предоставил Будапешту освобождение от энергетических санкций сроком на один год.

    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    ФОМ: Большинство россиян оценивает свое материальное положение как стабильное

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть россиян считает свое материальное положение стабильным и не фиксирует заметных перемен в последние месяцы. Как следует из исследования Фонда общественного мнения (ФОМ), 68% участников опроса сообщили, что их финансовая ситуация осталась на прежнем уровне.

    По данным ФОМ, доля тех, кто считает свое финансовое положение стабильным, по сравнению с маем увеличилась на 6%. Еще 7% респондентов отметили улучшение своего материального положения. При этом количество граждан, которые заявили об ухудшении финансового состояния, сократилось с 28% до 23%.

    Положительно оценивают свое материальное положение 25% участников опроса. С мая этот показатель увеличился с 22%. Еще 52% россиян считают свое финансовое состояние средним, а 19% называют его плохим – этот показатель остается неизменным на протяжении нескольких месяцев.

    В опросе в режиме face-to-face участвовали 1500 респондентов старше 18 лет из 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    В апреле 2026 года треть россиян призналась в преобладании позитивных эмоций. Осенью 2024 года Росстат зафиксировал рекордную долю обеспеченных семей.

    Летом того же года в стране полностью исчезли домохозяйства с нехваткой денег на еду.

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    17 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Российские «Ланцеты» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Днепр» успешно поразили морские цели противника с помощью барражирующих боеприпасов.

    Точные удары пришлись по объектам в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива, передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива», – сообщили в Минобороны.

    Напомним, 15 июля Вооруженные силы России ликвидировали морские беспилотники противника в акватории Черного моря.

    Днем ранее расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Ивановских десантников уничтожил транспорт подвоза ВСУ на ореховском направлении.

    В начале июня расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

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    17 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи отечественных бомбардировщиков успешно поразили места скопления личного состава и базы управления беспилотниками украинских войск в районе населенного пункта Колодезное.

    Пилоты Воздушно-космических сил России атаковали временную базу 159-й механизированной бригады армии противника, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи применялись мощные фугасные снаряды.

    «Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство сообщило об успешном поражении командных пунктов операторов дронов. Удары пришлись по позициям четвертой бригады Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российские самолеты Су-34 разгромили позиции 159-й механизированной бригады ВСУ в Донбассе.

    В июне экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М уничтожил крупный склад украинских беспилотников под Харьковом.

    В начале года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами по скоплению личного состава противника.

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    17 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Финский военкор призвал президента страны Стубба отказаться от русофобии

    Финский военкор Хейсканен призвал Стубба отменить антироссийский курс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный финский журналист Кости Хейсканен обратился к руководству своей страны с требованием изменить внешнеполитический курс и лично зафиксировать последствия агрессии украинской армии против мирных жителей Донбасса и Новороссии.

    Финский журналист и военкор Кости Хейсканен провел пикет у посольства своей страны в Москве. Он потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса, передает ТАСС.

    «Я хочу передать послание отсюда, из посольства Финляндии в Москве, нашему президенту Александеру Стуббу. Александер, Россию не победить! И вам пора понять это. А правительству Финляндии: у вас еще есть возможность все поменять, остановить русофобию, приехать в Новороссию и Донбасс и увидеть своими глазами, как Украина убивает мирное население России, Новороссии и Донбасса», – заявил репортер.

    Ранее корреспондент отмечал негативное влияние киевского режима на финское общество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб одобрил удары западным оружием вглубь территории России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова финского лидера о необходимости сдерживания Москвы. До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил русофобскую политику главы государства.

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    17 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым

    Два человека погибли и один пострадал при атаке на север Крыма

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате очередного удара украинских войск по северной части Крымского полуострова погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения.

    Обстрел Вооруженных сил Украины привел к жертвам среди мирного населения на севере Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», – написал он в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятого июля в результате удара ВСУ по северу Крыма погиб один человек. На следующий день украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

    В конце июня жертвами ночного налета на регион стали двое мирных жителей.

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    17 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Посольство России отвергло обвинения Франции в кибератаках

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин опроверг претензии Парижа о причастности Москвы к хакерским атакам, указав на отсутствие доказательств.

    Во время беседы во французском внешнеполитическом ведомстве российский дипломат Александр Зезюлин отверг претензии Парижа о якобы совершенных Россией кибератаках, передает РИА «Новости». В дипломатической миссии подчеркнули, что французская сторона не представила никаких подтверждающих фактов.

    «Со своей стороны, временный поверенный в делах категорически отверг эти обвинения, указав на их голословность и бездоказательность, и обратил внимание на то, что данные спекуляции были обнародованы в день встречи в Париже так называемой «коалиции желающих», видимо, чтобы хоть как-то обосновать ее антироссийские решения», – отметили в посольстве.

    Дипломаты добавили, что упреки Франции кажутся гротескными, учитывая поставки Парижем вооружений и разведданных на Украину.

    Власти Франции запланировали вызов российского дипломата из-за масштабной кампании кибератак.

    Накануне Европейский союз ввел новые санкции против девяти физических лиц и четырех организаций.

    Постпредство России при ЕС назвало данные обвинения Брюсселя абсолютно необоснованными.

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    18 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Глазьев заявил об отсутствии славянского единства

    Глазьев объяснил отсутствие украинцев на «Славянском базаре» репрессиями Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев выразил сожаление по поводу невозможности приезда украинцев на фестиваль «Славянский базар» в Витебске из-за давления со стороны недружественных политических сил.

    Выступая перед журналистами в Витебске, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев отметил влияние мировой гибридной войны на отношения между славянскими народами. Политик подчеркнул негативное воздействие внешних факторов на культурный обмен, передает ТАСС.

    «И, к сожалению, здесь, на «Славянском базаре», мы вынуждены констатировать, что славянского единства пока нет», – заявил госсекретарь. Он добавил, что недружественные политические силы целенаправленно разъединяют людей.

    По словам спикера, многие единомышленники из стран Восточной Европы и с Украины лишены возможности посетить фестиваль. Причиной этому стала реальная угроза политических преследований со стороны местных властей, подчеркнул Глазьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву и Минск союзниками по духу. А заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета оценил угрозы Киева в адрес Минска как браваду.

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    17 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    Бастрыкин возбудил уголовное дело против калининградского судьи за взятку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава СК Александр Бастрыкин официально дал ход расследованию против калининградского арбитражного судьи Сергея Ефименко.

    Процедура была запущена после получения предварительного согласия от Высшей квалификационной коллегии судей.

    «Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки за вынесение судебного решения в пользу ответчика по арбитражному делу», – сообщил СК в Max.

    В апреле Бастрыкин запросил согласие на уголовное преследование Сергея Ефименко. На следующий день ведомство возбудило дела о взятках против двух петербургских судей в отставке.

    В феврале Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила начать расследование в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР.

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    17 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Российские военные поразили топливные резервуары ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами украинской армии, расположенным на территории одесского морского порта, сообщили в Минобороны.

    Атака была осуществлена с использованием высокоточного оружия воздушного базирования, передает ТАСС. Целью стали запасы горючего, предназначавшиеся для снабжения украинских военных подразделений.

    «В порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», – заявили в Минобороны.

    Ранее российские войска уничтожили два цеха по сборке беспилотников на территории порта Одессы. Днем ранее беспилотник «Герань-2» ударил по судну с партией вооружения для украинской армии в акватории Черного моря.

    Всего за неделю Вооруженные силы России поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна.

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    17 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    На Алтае открылась аграрная выставка передовых достижений АПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сибирском агропарке начала работу выставка «Всероссийский День поля – 2026» площадью 40 гектаров, объединившая новейшие разработки в сфере селекции, генетики и механизации сельского хозяйства.

    Мероприятие посетили министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, говорится в сообщении Минсельхоза в Max. Они осмотрели стенды с современной техникой, полимерными решениями и системами защиты растений.

    «Здесь представлено множество инновационных решений в части селекции и генетики, систем питания и средств защиты растений, механизации. Агропромышленный комплекс является гордостью России. Мы производим много продуктов питания, полностью обеспечиваем себя продовольствием и поставляем нашу продукцию в 160 стран мира, внося вклад в мировую продовольственную безопасность», – отметила глава ведомства.

    Томенко подчеркнул лидерство региона в сибирском сельском хозяйстве. По его словам, местные предприятия активно развивают научную сферу и сельхозмашиностроение. Губернатор напомнил, что в прошлом году аграрии края собрали рекордные 10 млн тонн урожая.

    Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила о сборе российскими аграриями более 21 млн тонн зерна.

    Ведомство зафиксировало рост средней урожайности зерновых культур до 40 центнеров с гектара.

    Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил об экспорте отечественной сельскохозяйственной продукции в 160 государств.

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    17 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала новый порядок сдачи железнодорожных билетов

    В пресс-службе ведомства пояснили, что инициатива призвана повысить доступность поездок для граждан.

    «Изменения направлены на снижение рисков приобретения большей части билетов перекупщиками», – говорится в сообщении на сайте ФАС. Там напомнили, что стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный проездной документ регулируется государством.

    В 2020 году из-за пандемии коронавируса этот сбор был снижен до минимума. В результате количество возвратов выросло более чем в три раза по сравнению с допандемийным периодом.

    В службе уверены, что новые правила позволят значительно сократить число отказов от поездок. Это приведет к снижению искусственного дефицита и обеспечит достаточное количество билетов в сезоны высокого спроса.

    В июне президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов.

    Весной Министерство транспорта разрешило пассажирам дистанционный возврат проездных документов на пригородные поезда.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил антимонопольной службе усилить контроль за стоимостью проезда в период отпусков

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    17 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Суд Москвы отправил блогера Ремесло в СИЗО за фейки об армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Ремесло отправлен под стражу в рамках расследования уголовного дела о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    Соответствующее решение в отношении обвиняемого вынес Басманный суд столицы, передает ТАСС.

    О принятой мере пресечения представителям средств массовой информации рассказал адвокат Сергей Бадамшин. «Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на один месяц 30 суток», – сообщил защитник.

    Напомним, правоохранительные органы задержали блогера в Петербурге. Для проведения следственных мероприятий фигуранта доставили в Москву.

    Позже Илье Ремесло официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

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    Мадьяр нашел предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»

    Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II». Москва готова к диалогу, но эксперты предупреждают: смена подрядчика обернется для Будапешта многомиллиардными потерями и новыми сроками. Так что же стоит за инициативой нового венгерского главы правительства – реальный аудит или политический торг под давлением Брюсселя? Подробности

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    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

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    Британия получила нового временного премьера

    В понедельник Британия получит нового премьера – им станет Энди Бернем, которого за время работы мэром Манчестера прозвали «Королем Севера». Он обещает самую масштабную децентрализацию власти в новейшей истории страны. Но два вопроса остаются открытыми: какой будет внешняя политика Лондона – и надолго ли Бернем задержится в кресле, где за десять лет сменилось уже семь человек? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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