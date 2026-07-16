Системы ПВО сбили 117 украинских БПЛА над российскими регионами и морями

  • Новость часаБалицкий: Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде
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    Россия извлекла максимум из «духа Анкориджа»
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Польша разработала закон о полной готовности государства к войне
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Балицкий: Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде
    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией
    Нидерланды решили поддержать отстранение прокурора МУС
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    16 июля 2026, 22:20 • Новости дня

    Системы ПВО сбили 117 украинских БПЛА над российскими регионами и морями

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали более сотни вражеских летательных аппаратов самолетного типа в небе над девятью областями, а также акваториями двух морей.

    Масштабный налет вражеской авиации успешно отражен армией России, передает РИА «Новости». Представители военного ведомства подтвердили факт нейтрализации множества воздушных целей.

    «В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Вражеские аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Кроме того, успешная работа зенитных комплексов зафиксирована в небе над Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июля российские средства ПВО перехватили 220 украинских беспилотников над регионами страны и морями.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили 190 вражеских дронов за двенадцать часов.

    Шестого июля массированный налет затронул целый ряд территорий вплоть до Омской области.

    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва

    Минобороны противопоставило удары «Искандеров» перерыву в матче на ЧМ-2026

    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры запуска ракетного комплекса «Искандер», сравнив боевые действия с продолжающимся чемпионатом мира по футболу.

    «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», – говорится в сообщении, размещенном в канале оборонного ведомства в Max. Военные подчеркнули, что противника оставляют без замен, намекая на непрерывность боевой работы.

    В ведомстве уточнили, что в Запорожской области расчеты беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку снабжения ВСУ. Кроме того, ульяновские десантники успешно поразили технику и живую силу противника.

    В Краматорском районе подразделения беспилотных систем группировки «Юг» уничтожили транспортные средства и технику ВСУ, нарушив линии снабжения украинских войск.

    Тем временем на чемпионате мира по футболу 2026 года в воскресенье состоится финал между сборными Аргентины и Испании, а в субботу за третье место сыграют Англия и Франция.

    На прошлой неделе российские войска освободили семь населенных пунктов. В феврале расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили более 90 украинских беспилотников в Черниговской области.

    Прошлым летом ракетный удар поразил площадку развертывания ударных дронов ВСУ у населенного пункта Иверское.

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    16 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские телефонные аферисты организовали взрыв в Казахстане, использовав обманутых пенсионеров.

    Работники кол-центра убедили пожилых людей принести в банк торт и подорвать его, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Преступники планировали устроить теракт в России, но перепутали казахстанский Павлодар с российским. Географическая ошибка произошла из-за того, что телефонные коды в обеих странах начинаются с одинаковой цифры +7.

    До этого пенсионеры стали жертвами тех же злоумышленников, вложив средства в фиктивные инвестиционные проекты. Аферисты пообещали помочь вернуть потерянные сбережения и заставили стариков пойти на преступление. Сейчас правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел.

    В январе текущего года сотрудники ФСБ предотвратили теракт обманутого телефонными аферистами мужчины на железнодорожном мосту в Пермском крае.

    В прошлом году московский школьник под влиянием украинских злоумышленников попытался поджечь здание управы района Внуково.

    В мае правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального узла связи украинских кол-центров в Петербурге.

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    16 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в акватории Черного моря с помощью БПЛА «Герань-2» ударили по судну, направлявшееся в портовый город Черноморск с партией вооружения для украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морскую транспортную цель с помощью дрона-камикадзе. Уничтоженный корабль перевозил снабжение для украинских войск, сообщает Минобороны России.

    Транспортное судно направлялось в порт Черноморск, расположенный в Одесской области. Представители военного ведомства подтвердили факт проведения операции.

    «Видеокадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», – заявили в министерстве.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном. Днем ранее российские дроны атаковали два грузовых судна на пути из Черноморска в Одессу.

    До этого военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Фото и видео последствий ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 июля 2026, 13:34 • Новости дня
    Новый премьер Украины Корецкий предупредил сограждан о тяжелой зиме
    Новый премьер Украины Корецкий предупредил сограждан о тяжелой зиме
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новый глава украинского правительства Сергей Корецкий предупредил сограждан о том, что предстоящий зимний период станет для энергетического сектора страны серьезным испытанием.

    Выступая в Верховной раде перед своим назначением, новый глава украинского правительства Сергей Корецкий предупредил сограждан о тяжелых временах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предстоящий холодный сезон может оказаться серьезным испытанием для страны.

    «Подытоживая свою работу в «Нафтогазе», я отдельно хочу поблагодарить... всю энергетическую отрасль. Прошлую зиму мы выстояли... Четко осознаю, что эта зима может быть еще сложнее», – заявил кандидат на пост премьера. Заседание парламента транслировалось на YouTube-канале «Рада».

    Украинские депутаты 16 июля утвердили бывшего руководителя «Нафтогаза» в должности премьер-министра. На этом посту он сменил отправленную в отставку Юлию Свириденко.

    Корецкого называют ставленником Тимура Миндича, который является соратником Владимира Зеленского и главным фигурантом коррупционного скандала в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты украинского парламента утвердили кандидатуру Сергея Корецкого на должность главы правительства.

    Несколькими днями ранее Владимир Зеленский отправил в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко.

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал готовиться к беспрецедентно сложной зиме.

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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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    16 июля 2026, 13:33 • Новости дня
    Клименко отказался от поста министра обороны Украины
    Клименко отказался от поста министра обороны Украины
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исполняющий обязанности руководителя украинского МВД Игорь Клименко решил не переходить на пост главы военного ведомства на фоне массовых протестов в крупнейших городах страны.

    Голосование по кандидатуре нового руководителя военного ведомства в Верховной раде отложено, передает ТАСС.

    Депутат Мария Мезенцева заявила: «Сегодня министра обороны не выберут. Во фракции пройдут дополнительные консультации, потому что Клименко якобы отказался от должности».

    Парламентарий Ярослав Железняк отметил, что даже при официальном выдвижении кандидат не набрал бы нужного числа голосов. При этом депутат Ольга Василевская-Смаглюк уточнила, что остальные министры уже согласованы и будут утверждены пакетом после перерыва. Исключением стал лишь глава МИД, кандидатуру которого Владимир Зеленский еще не внес.

    С самого утра на Украине не утихают масштабные митинги против отставки исполняющего обязанности министра обороны Михаила Федорова, считающегося ставленником Запада. Акции охватили Киев, Харьков, Одессу, Львов и другие крупные города. В столице и во Львове на улицы вышли более тысячи человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский предложил кандидатуру Игоря Клименко на пост министра обороны.

    Прежний глава ведомства Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    В четверг в нескольких городах Украины вспыхнули массовые акции протеста.

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    16 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины
    @ REUTERS/Atef Hassan

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственники колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ, потребовали от киевских властей компенсаций за погибших и пропавших без вести наемников.

    Родственники погибших и пропавших без вести колумбийских наемников устраивают акции протеста на родине, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Sohu. Они настаивают на выплате Киевом страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращении тел погибших.

    В июле семьи боевиков вышли на массовый протест в Боготе, где демонстративно сожгли импровизированный украинский флаг. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников «бессмысленно воюют и умирают на Украине». Лидер латиноамериканского государства также подчеркнул, что страна должна перестать быть экспортером смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийская правозащитная организация ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ. А родственники боевиков регулярно просят помощи у российского посольства с репатриацией тел.

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    16 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней

    Биолог Гниненко: Для борьбы с испанскими слизнями потребуются пиво, линолеум и кипяток

    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    @ J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Против расплодившихся в ряде регионов России испанских слизней существует сразу несколько действенных методов. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, как эффективно бороться с опасным вредителем не только химикатами, но и народными средствами, и не допустить его массового размножения.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «К сожалению, этот пришелец – испанский (рыжий) слизень – уже хорошо приспособился к нашему климату и прижился у нас. Теперь он будет с нами всегда. Поэтому надо строить план многолетней защиты от него. Пока таких технологий нет. А это значит, что с весны, как только появляются первые перезимовавшие еще мелкие слизни, нужно безжалостно их собирать и уничтожать», – говорит Гниненко.

    Он призывает не откладывать борьбу со слизнями, поскольку они начинают размножаться очень рано. Если на участке появился хотя бы один крупный оранжевый слизень, это почти наверняка означает, что он уже успел оставить потомство. Поэтому уничтожать таких особей нужно как можно быстрее, однако важно понимать, что их личинки или яйца уже могут находиться на участке.

    «Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений. Есть несколько препаратов для борьбы с ними. Чтобы эти препараты применить, надо в магазине, где продают товары для сада и огорода, проконсультироваться с продавцом. А когда приобретете препарат, надо строго следовать инструкции по его применению, которая есть на упаковке», – рассказывает биолог.

    Однако, продолжает эксперт, справиться с этими вредителями можно и с помощью подручных средств. Наиболее эффективными способами он называет ручной сбор в перчатках, а также использование ловушек и приманок. Брать слизней голыми руками не рекомендуется: они могут быть переносчиками паразитов, а выделяемая ими слизь способна вызвать раздражение кожи. Особенно осторожными следует быть, если на руках есть даже небольшие царапины или микротрещины.

    «Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», – делится эксперт.

    Эксперт также рекомендует еще один эффективный способ борьбы с рыжими слизнями. Для этого на участке следует разложить куски картона, линолеума или других подобных материалов. После ночной кормежки слизни будут использовать их как укрытие от дневного света и прятаться под ними. Днем останется лишь проверить такие импровизированные убежища, собрать обнаруженных вредителей и уничтожить их.

    «Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке, – предупреждает Гниненко. – Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище».

    Для уничтожения собранных слизней он рекомендует использовать раствор хлорсодержащего средства или кипяток. Вредителей следует собрать в отдельную емкость, залить одной из этих жидкостей, после чего поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. По его словам, от болезней, вредителей, в том числе в виде слизней, и гниения урожай защитят бороздование и мульчирование.

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    16 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Названы сроки запуска движения по трассе М-12 до Тюмени

    Хуснуллин: Движение по трассе М-12 до Тюмени будет открыто в декабре этого года

    Названы сроки запуска движения по трассе М-12 до Тюмени
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Скоростная автомобильная магистраль «Восток» заработает в полном объеме до конца текущего года благодаря строгому соблюдению графиков строительства.

    Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин проинформировал президента Владимира Путина о сроках завершения масштабного дорожного проекта, передает ТАСС.

    Движение автомобилей по новой скоростной магистрали до Тюмени планируют запустить уже в конце этого года.

    «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», – ответил вице-премьер на соответствующий вопрос главы государства во время рабочего доклада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росавтодора Роман Новиков анонсировал продление скоростной магистрали до Тюмени до конца 2026 года.

    В прошлом году президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый участок трассы между Башкирией и Свердловской областью.

    Глава государства также поручил проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

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    16 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения для России
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения для России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для Москвы не принципиально, кто именно возглавляет украинское оборонное ведомство, главное – готовность Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя отставку Михаила Федорова, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что для Москвы важно наличие в Киеве человека, способного принять ответственное решение. Это должно позволить выйти на мирное урегулирование ситуации на Украине или завершить специальную военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной увольнения главы ведомства назван конфликт с главнокомандующим Александром Сырским.

    В нескольких городах Украины в четверг вспыхнули массовые акции протеста в поддержку бывшего руководителя министерства.

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    16 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    Зеленский назначил главу СБУ Хмару исполняющим обязанности министра обороны
    Зеленский назначил главу СБУ Хмару исполняющим обязанности министра обороны
    @ ssu.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны страны Евгению Хмаре, который в настоящий момент является исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

    Украинский лидер сообщил о принятом решении в своем Telegram-канале. «Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны», – написал глава государства.

    Зеленский также добавил, что после соблюдения всех необходимых юридических процедур он намерен обратиться к парламентариям. Президент планирует заручиться поддержкой депутатов для официального утверждения Хмары на должность министра обороны Украины.

    Накануне министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности. Исполняющий обязанности руководителя украинского МВД Игорь Клименко отказался от перехода на пост главы военного ведомства. В январе текущего года Зеленский назначил Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ.

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    16 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией

    Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о расследовании связей Сийярто с Россией

    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое венгерское правительство инициировало проверку в отношении экс-министра иностранных дел из-за его активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр подтвердил старт правоохранительных процедур в отношении бывшего главы МИД страны Петера Сийярто. Комментируя прошлые подозрения в адрес дипломата в государственной измене, глава правительства заявил: «Расследование начато», пишет ТАСС.

    Мадьяр отказался раскрывать детали дела и предвосхищать его исход. Политик объяснил это наличием множества секретных документов, касающихся внешней политики, пообещав обнародовать информацию при первой возможности.

    Бывший глава дипломатического ведомства занимал свой пост с 2014 года. После поражения правящей партии на выборах 12 апреля он стал депутатом. 15 июля экс-министр отказался от мандата ради высокой должности в китайской компании BYD.

    Во время работы в министерстве дипломат активно поддерживал отношения с Россией. Он курировал поставки энергоресурсов и строительство АЭС, регулярно посещал Москву и Петербург, выступая за сохранение диалога для урегулирования конфликта на Украине.

    Накануне бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сложил полномочия депутата парламента ради должности в китайской корпорации BYD. Как писала газета ВЗГЛЯД, частые визиты экс-главы МИД в Москву вызывали недоумение у представителей Европейского союза.

    Между тем сам Петер Мадьяр ранее отказался подчиняться антироссийским требованиям европейских властей.

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