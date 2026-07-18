Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!10 комментариев
Сотрудники военкомата толпой избили и похитили мужчину во Львове
Военкомы на западе Украины избили ногами и силой мобилизовали местного жителя
На площади Галицкой во Львове представители украинского центра комплектования повалили на асфальт 34-летнего прохожего, нанесли ему удары ногами и насильно увезли в микроавтобусе.
Инцидент произошел накануне на площади Галицкой, передает РИА «Новости».
«Во Львове военнослужащие ТЦК били мужчину ногами и силой затащили в микроавтобус», - сообщает украинская пресса.
Местная полиция подтвердила факт уличного конфликта между 34-летним жителем и представителями военкомата. По факту применения силы правоохранительные органы открыли уголовное дело.
Киевские власти испытывают острую нехватку личного состава в вооруженных силах. Жесткие действия призывных комиссий регулярно провоцируют громкие скандалы и массовые протесты граждан на Украине.
Мужчины призывного возраста активно сопротивляются принудительной отправке на фронт. Они скрываются в домах, нелегально покидают страну и устраиваютподжоги административных зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во Львове толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата из-за насильственной мобилизации молодого человека.
Генеральная прокуратура страны возбудила два уголовных дела по факту данной массовой потасовки. На следующий день полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта.