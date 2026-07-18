Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!10 комментариев
ВСУ начали прятать бензовозы на территориях школ в Харькове
Украинские военные начали использовать территории образовательных учреждений и детских садов для скрытного размещения бензовозов, сообщили в российских силовых структурах.
Вооруженные силы Украины приступили к маскировке топливозаправщиков на территориях образовательных учреждений города, передают РИА «Новости». Подобная тактика активно применяется противником в нескольких регионах.
Российские силовики сообщили, что это крайне распространенная практика не только для Харькова, но и для Сумской и Черниговской областей.
Кроме того, в открытом доступе находится большое количество фотографий, подтверждающих присутствие украинских военнослужащих на территориях школ и детских садов.
Ранее украинские военные переоборудовали школы в Запорожье под склады боеприпасов.
Российские беспилотники сожгли используемую противником автозаправку в Харькове.
Армия России за месяц нанесла удары по сотне автозаправочных станций.