Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Школы подконтрольного ВСУ Запорожья превратили в огневые позиции и склады
ВСУ переоборудовали школы в Запорожье в огневые позиции и склады
Украинские военные решили переоборудовать образовательные учреждения в подконтрольном Киеву Запорожье под пункты управления, госпитали и склады боеприпасов, сообщил замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
Мурачев заявил, что школы в подконтрольном ВСУ городе Запорожье оборудуются под укрепленные огневые позиции, передает РИА «Новости».
«Есть информация, что в городе Запорожье школы оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали, склады, чтобы в нужный момент ими воспользоваться. Это факт», – заявил Мурачев.
Запорожье является крупным промышленным и транспортным узлом на юге страны, расположенным вблизи линии боевого соприкосновения. Размещение военных объектов в гражданской инфраструктуре противоречит нормам международного гуманитарного права, однако украинские силы систематически используют школы в военных целях.
В сентябре прошлого года российские войска атаковали военный склад противника в здании бывшей гимназии Запорожья.
Украинские СМИ сообщили в марте , что до административного центра Запорожской области, города Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, российские войска отделяет всего 14 километров.