Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.12 комментариев
Минпромторг: Российские фабрики обеспечили страну школьной формой
Отечественные производители легкой промышленности способны целиком покрыть потребности внутреннего рынка в качественной и безопасной одежде для российских учащихся, сообщили в Минпромторге.
В России 154 предприятия включены в специализированный реестр изготовителей ученической одежды, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Мощности этих компаний позволяют бесперебойно выпускать весь основной ассортимент подобных товаров для нужд населения.
Фабрики делают вещи, полностью соответствующие актуальным государственным стандартам, подчеркнули в министерстве.
Отечественная индустрия готова обеспечить семьи и образовательные организации конкурентоспособной продукцией. Государство также продолжает активно поддерживать отрасль, помогая модернизировать производства, расширять ассортимент и увеличивать общие объемы выпуска.
В прошлом месяце министерство отчиталось о росте объемов выпуска одежды в стране на 25%.
Годом ранее в России вступил в силу первый государственный стандарт с требованиями к одежде для учеников.