Украинская тероборона отменила отпуска из-за массового бегства солдат

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, командование 119-й бригады теробороны Украины отменило отпуска для личного состава из-за того, что военнослужащие после отпусков не возвращались в часть, передает ТАСС.

«Случаи были у нас, когда люди уезжали в отпуск домой, чтобы увидеть своих родных, но они потом не возвращались, потому что понимали, что это не их война. И вот из-за этих людей, которые не приезжали из отпуска, нам просто запретили отпуска», – заявил Безбородов.

Другие пленные из этой же бригады рассказали, что уровень морального духа в подразделениях крайне низок. Прапорщик Александр Кривец отметил, что бойцы массово уходят в самовольное оставление части, так как «все уже утомлены» продолжительными боевыми действиями.

Безбородов также сообщил о нехватке оружия у украинских мобилизованных, подчеркнув, что «с автоматом не пойдешь против гранатомета или против миномета». Кроме того, пленные отметили проблемы с питанием и снабжением. По словам Безбородова, бойцам выдавали только сухой паек и воду.

Более того, украинские мобилизованные вынуждены ежемесячно сдавать по 2 тыс. гривен на заправку автомобилей и по 5 тыс. гривен на закупку тяжелого гексакоптера типа «Баба-яга».

