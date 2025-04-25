Мишустин потребовал от ФАС контролировать рост цен на ж/д и авиабилеты

Мишустин потребовал от ФАС следить за стоимостью билетов и товаров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период, сообщает ТАСС. Во время встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским Мишустин подчеркнул: «Сейчас для многих предстоят отпуска, и тарифное регулирование для людей будет очень важным – билеты на самолет, на поезда».

Глава правительства отметил, что ключевым итогом работы ФАС должно стать обеспечение возможности для граждан отдохнуть и приобрести билеты по разумным ценам. Мишустин добавил, что важно добиваться конкретного результата в этом вопросе.

Кроме того, премьер-министр поручил ФАС анализировать ценообразование на маркетплейсах и выявлять случаи необоснованного роста цен. Он обратил внимание, что такие площадки часто стараются обходить регуляторов, при этом оказывая значительное влияние на рынок.

Мишустин напомнил и о необходимости контроля за ценообразованием в традиционной торговле, чтобы избежать избыточных издержек для продавцов. По его словам, несмотря на ухудшение логистики из-за санкций, все расходы должны быть нормированы, а роль ФАС в обеспечении баланса на рынке особенно важна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила возможную стоимость билетов на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург, ФАС ранее оштрафовала четыре банка за ненадлежащую рекламу, а издательство «Просвещение» подало иск в арбитражный суд против ФАС.