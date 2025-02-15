Издательство «Просвещение» подало иск против ФАС в арбитражный суд

Зоолог рассказала, как кит выплюнул каякера

Зоолог Филатова прокомментировала попадание человека в пасть кита у берегов Чили

Tекст: Татьяна Косолапова

СМИ сообщают, что в водах у побережья Чили горбатый кит ненадолго захватил в пасть каякера, а затем выплюнул его. Лодочник не пострадал. Рассказывая о случае, он отметил, что сначала его подняло что-то, что было сильнее волны, затем он ушел под воду и подумал, что его проглотили.



«Очень важно, что кит этого каякера вовсе не заглотил, а захватил в пасть», – говорит Филатова. По ее словам, киты физически не могут проглотить что-либо размером с человека. «Пищевод у усатых китов слишком узкий, проглотить человека они не могут», – объясняет специалист.

Она рассказывает, что ученые исследовали пищеводы финвалов и выяснили, что узкий пищевод – это следствие питания полужидкой пищей – смешанным с водой крилем. Животным для проталкивания твердой пищи нужно лишь немного сузить пищевод, а для жидкой – надо почти полностью его закрыть. Если бы пищевод был шире, то мышцы не смогли бы обеспечить нужное сжатие для питания китов.

«Передняя часть пищевода состоит из мощной поперечнополосатой мускулатуры, и вместе с мускулистыми стенками глотки они способны создать давление, необходимое для перемещения пищи по пищеводу непрерывным потоком, без разделения на отдельные глотки», – делится зоолог.

В пасть кита каякер, по мнению зоолога, попал случайно. «Кит просто кормился, это довольно обычная техника, когда они выныривают боком с открытой пастью. Каякера он просто не заметил, попал на него случайно и сразу же выплюнул», – заключила Филатова.

Летом 2021 года американские СМИ сообщили, что в штате Массачусетс во время утренней охоты на лобстеров аквалангист попал в пасть к горбатому киту, из которой вскоре ему удалось выбраться.