Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Издательство «Просвещение» подало иск против ФАС в арбитражный суд
Издательство Просвещение потребовало признать незаконными действия ФАС
Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском к Федеральной антимонопольной службе, требуя признать незаконными ее действия, согласно информации картотеки арбитражных дел.
Как сообщает ТАСС, издательство «Просвещение» подало иск в арбитражный суд против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Иск был подан 13 февраля. В материалах дела указано, что «АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 'ПРОСВЕЩЕНИЕ» требует признать незаконными решения и действия, а также бездействие ФАС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала выплатить издательство «Просвещение» 2 млрд рублей в бюджет в связи с нарушением антимонопольного законодательства. ФАС также возбудила дело против «Просвещения» из-за завышенных цен на учебники. Кроме того, ФАС завела второе дело на издательство из-за цен на учебники истории.