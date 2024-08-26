Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
ФАС завела второе дело на «Просвещение» из-за цен на учебники истории
В отношении издательства «Просвещение» возбуждено второе дело из-за высоких цен на учебники истории, сообщили в Федеральной антимонопольной службе в понедельник.
В деятельности «Просвещения» усматриваются признаки установления «монопольно высоких цен на учебники по истории», пояснили в ФАС, передает РИА «Новости».
Компания доминирует на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов, анализ финансовых результатов и ценообразования выявил признаки установления монопольно высоких цен.
Если нарушение будет признано, то «Просвещению» грозит штраф.
Между тем в самом издательстве сообщили, что пока не получали от ФАС документы о возбуждении дела, но готовы предоставить службе все данные, подтверждающие обоснованность цен на продукцию, сообщает ТАСС.
Там добавили, что уже предоставляли данные по ценообразованию на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся с 2021 по 2022 годы. Эти данные якобы говорят об отсутствии в действиях «Просвещения» нарушения антимонопольного законодательства.
Также в компании пояснили, что цены на государственные учебники по Истории России и Всемирной истории для 10-11-х классов снизили на 20% по сравнению с предыдущими учебниками по предмету.
В апреле ФАС уже заводила дело в отношении «Просвещения», служба усматривала в действиях компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники истории.