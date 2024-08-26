ФАС завела второе дело на «Просвещение» из-за цен на учебники истории

Tекст: Алексей Дегтярев

В деятельности «Просвещения» усматриваются признаки установления «монопольно высоких цен на учебники по истории», пояснили в ФАС, передает РИА «Новости».

Компания доминирует на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов, анализ финансовых результатов и ценообразования выявил признаки установления монопольно высоких цен.

Если нарушение будет признано, то «Просвещению» грозит штраф.

Между тем в самом издательстве сообщили, что пока не получали от ФАС документы о возбуждении дела, но готовы предоставить службе все данные, подтверждающие обоснованность цен на продукцию, сообщает ТАСС.

Там добавили, что уже предоставляли данные по ценообразованию на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся с 2021 по 2022 годы. Эти данные якобы говорят об отсутствии в действиях «Просвещения» нарушения антимонопольного законодательства.

Также в компании пояснили, что цены на государственные учебники по Истории России и Всемирной истории для 10-11-х классов снизили на 20% по сравнению с предыдущими учебниками по предмету.

В апреле ФАС уже заводила дело в отношении «Просвещения», служба усматривала в действиях компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники истории.