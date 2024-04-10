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    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения
    Гагаузия пригрозила обратиться к России в случае ввода войск Молдавии
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке
    Зеленский заявил о плане нового контрнаступления
    Из закона о мобилизации на Украине решили убрать демобилизацию и ротацию
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    Гуцул: Найдены возможности для поставок российского газа в Гагаузию
    НАТО запланировало разместить штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как убить в себе бюрократа

    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

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    10 апреля 2024, 10:33 • Новости дня

    ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за цен на учебники

    ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» из-за высоких цен на учебники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники истории, биологии и русского языка, сообщили в пресс-службе ФАС.

    Как говорится в сообщении, ФАС возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства, передает ТАСС.

    ФАС проанализировала цены и объемы реализованных учебников, доходы и расходы издательства, финансовые результаты и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по биологии, истории и русскому языку. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

    Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой сделать запрос в ФАС по поводу резкого повышения цен на учебники и монополии издательства «Просвещение».

    9 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Раскрыт размер гонорара Пугачевой в Европе

    Концертный директор Лавров рассказал, что Пугачева попросила за один концерт в Германии 50 тыс. евро

    Раскрыт размер гонорара Пугачевой в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева запросила 50 тыс. евро за один концерт в Германии, гастроли по Европе запланированы на осень, сообщил концертный директор Сергей Лавров.

    Лавров рассказал News.ru, что Пугачева поедет в тур по Европе не ради денег, потому что запрошенный гонорар слишком скромный для певицы ее масштаба, она просто хочет «доказать всем в России», что способна еще гастролировать и выступать, передает Ura.ru.

    Продюсер сомневается, что Пугачева сможет реализовать задуманное, потому что она «едва ходит». Кроме того, ей необходимы музыканты, которые от нее ушли, почти половина доходов от гастролей в Европе уходит на налоги, особенно НДС, который значительно выше, чем в России, необходимо оплатить аренду, услуги организаторов, техническое оснащение.

    Ранее сообщалось, что Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.».

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    9 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом в районе Константиновки в подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВС России нанесли ракетный удар по ж/д составу с резервистами ВСУ, направлявшимися в Дружковку. Источник добавил, что в том же районе также поражены были несколько скоплений пехоты ВСУ.

    Ранее ВС России поразили военный эшелон в Харьковской области.

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    9 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии

    Экономист Лизан: Оплата зарплат бюджетникам через ПСБ обеспечит Гагаузии независимость от молдавской финансовой системы

    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии
    @ t.me/psbbank

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если бюджетники Гагаузии начнут получать деньги через Промсвязьбанк (ПСБ), Кишинев лишится финансового рычага давления на Комрат. Россия таким образом укрепляет самостоятельность автономии и формирует коалицию против Санду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее в ПСБ сообщили, что откроют счета для бюджетников и пенсионеров Гагаузии.

    «Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.

    «Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.

    «Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы. Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик.

    «И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.

    «Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о том, что Промсвязьбанк обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии, сообщили ранее в официальном Telegram-канале банка. Соглашение о сотрудничестве уже подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

    В компании отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей, обмениваться информацией для подготовки проектов по направлениям гуманитарного сотрудничества и реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.

    Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права. «Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.

    Напомним, в первой половине марта стало известно, что Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Башкан также сообщала, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как на фоне противостояния Кишинева и Комрата автономия не дает превратиться республике во вторую Украину.

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    9 апреля 2024, 22:48 • Новости дня
    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке

    Эксперт Анпилогов: Соглашение стран Европы по Северному морю – результат слома международной архитектуры безопасности

    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке
    @ Haekon Mosvold Larsen/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разрушение международной архитектуры безопасности, формирование новых правил игры и недоверие к крупным странам, включая США, заставили Северную Европу рассчитывать только на себя в обеспечении безопасности критически важной инфраструктуры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Великобритания и Дания подписали соглашение о защите подводной инфраструктуры от иностранных диверсий.

    «Охарактеризовать подписание этого соглашения можно фразой: «На воре и шапка горит». Некоторые страны Запада, причастные к терактам на «Северных потоках», поняли, что в эту игру можно играть вдвоем. Запад ощутил себя сильно уязвимым перед действительными угрозами, которые раньше воспринимались как невозможные в силу институциональных договоренностей. Одной из них был, например, отказ от диверсий на критической трансграничной инфраструктуре», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее все базировалось на общем понимании того, что в глобальном мире такие действия действительно невозможны. Но взрывы на «Северных потоках» показали, что запущено переформатирование мировых правил, где уже никто не защищен. И нынешнее соглашение – ответная реакция от условно небольших стран, которые не могут по отдельности обеспечить безопасность своей критической инфраструктуры», – детализировал он.

    Но не меньшей причиной для таких действий, по его словам, был шпионский скандал, о котором стало известно весной 2021 года. Тогда газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали Агентству национальной безопасности США следить за Ангелой Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками.

    В частности, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом США следили также за датским МИД, Минфином и за одной компанией из сферы ВПК.

    «Получается, одна страна НАТО помогала другой стране НАТО шпионить за третьей страной НАТО. Какое тут может быть доверие между союзниками? Однако нынешнее соглашение вызвано даже не тем, что Северная Европа больше не верит именно США – она просто вообще никому не верит и старается сохранить трансграничное единство без каких-либо третьих лиц, пусть даже и союзников по НАТО», – пояснил спикер.

    «К тому же НАТО как организация – совершенно неповоротливая и бюрократизированная. Гонка за глобальными целями привела альянс к локальной недееспособности. А так все шесть стран-подписантов будут активнее и чаще патрулировать необходимые участки акватории Северного моря, причем делать это сугубо своими вооруженными силами и спецслужбами. Также они будут вырабатывать дополнительные меры доверия в рамках этого соглашения», – подчеркнул собеседник.

    «Ведь Европе никто не гарантирует отсутствие у США желания нарастить продажу СПГ в ЕС путем подрыва норвежских газопроводов, которые сейчас питают Германию. К тому же Европа выступает для США этакой «консервой», которую раскупорили и трусят, обеспечивая отток инженерных, научных кадров, частично и промышленности. Все это не добавляет оптимизма Европе», – заметил аналитик.

    Напомним, шесть стран, имеющих выход к Северному морю, подписали во вторник соглашение о защите критической подводной инфраструктуры от иностранных диверсий и нападений, пишет Politico.

    Соглашение, подписанное Бельгией, Нидерландами, Германией, Норвегией, Великобританией и Данией, направлено на «укрепление сотрудничества» для защиты энергетической инфраструктуры и повышения безопасности в регионе.

    «Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте», – сказал Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергии и возобновляемым источникам энергии, сообщает Reuters.

    В то же время министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заявило, что Северное море становится «центром критически важной инфраструктуры», где соединяются европейские силовые кабели, газовые трубы и телекоммуникационные линии. «Возникла растущая трансграничная взаимозависимость, а вместе с ней вырос риск саботажа и нежелательного внимания со стороны враждебных субъектов», – заявили в министерстве.

    По данным ведомства, в рамках соглашения страны проведут обзор текущих мер защиты и безопасности, будут обмениваться информацией и знаниями, в том числе – в оперативном режиме. Соглашение «дополняет работу НАТО».

    Министр юстиции и Северного моря Бельгии Поль Ван Тигчелт заявил, что новое соглашение будет гарантировать, что «шельфовая и подводная инфраструктура будут иметь одинаковый уровень безопасности, а не варьироваться от страны к стране», сообщает De Standaard.

    Напомним, в феврале 2023 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему подрыв «Северных потоков» обернулся для НАТО новыми проблемами в области обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

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    9 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Журналистка из Германии получила убежище в России

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России

    Журналистка из Германии получила убежище в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, она приехала в страну в мае 2022 года по приглашению канала RT, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».

    По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».

    Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.

    Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.

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    9 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Умер заслуженный артист России, дрессировщик Андрей Клыков

    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
    @ circus.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На 58-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер сериала «Улицы разбитых фонарей», известный дрессировщик Андрей Клыков.

    Он был руководителем номера «А-ля Русс», за время своей профессиональной деятельности Клыков был удостоен множества наград, включая почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», ордена «За службу России» и медали «За веру и добро», говорится в сообщении на сайте Росгосцирка.

    Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. «Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», – отметили в цирке. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

    Андрей Клыков был одним из самых известных дрессировщиков в России. Он начал свою карьеру в 1980 году, а уже в 1990 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов цирка. Клыков работал с тиграми, львами, медведями и другими животными.

    В 2023 году Андрей Клыков стал участником проекта «Цирк на Первом», где выступал с тиграми.

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    9 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод

    Координатор подполья Лебедев: ВС России поразили авиазавод в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Харьковский авиаремонтный завод поражен российскими авиабомбами ФАБ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Прилеты зафиксированы в Киевском районе города, по предварительным данным, есть попадания по территории Харьковского авиаремонтного завода, сказал Лебедев РИА «Новости».

    По его словам, в этом месте есть много других возможных целей. На территории предприятия производили беспилотники, там же, согласно данным подполья, расположены подземные склады.

    Об ударах по Харькову во вторник заявлял мэр города Игорь Терехов.

    До этого во вторник Лебедев сообщал, что ВКС России ударили авиабомбой по складу боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области.

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    9 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
    Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
    @ МВД России

    Tекст: Валерия Городецкая

    МВД установило личность предполагаемого преступника, который совершил нападение на сотрудников полиции в городе Щелково в Подмосковье, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    «За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», – сообщила Волк, передает РИА «Новости».

    Она призвала соблюдать осторожность, поскольку подозреваемый может быть вооружен, избегать диалога с ним и не пытаться самостоятельно задержать мужчину.

    Напомним, нападение на группу полицейских было совершено в воскресенье. Один из стражей порядка погиб, другой получил тяжелые ранения.

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    9 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    США передали Украине изъятое у Ирана оружие
    США передали Украине изъятое у Ирана оружие
    @ @CENTCOM

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о передаче Украине партии оружия, которое было конфисковано у Ирана в ходе международной операции по защите торговых судов в Красном море.

    По заявлению CENTCOM, 1 декабря 2023 года США получили право собственности на данную партию боеприпасов, которая первоначально была изъята с четырех транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года, сообщает МК.

    В состав переданного Украине оружия входят около пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также около полумиллиона патронов.

    Ранее СМИ сообщили, что военные перспективы Украины выглядят мрачно на фоне проблем с выделением помощи от США и успехов российской армии.

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    9 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине разгорелась дискуссия о национальности авиаконструктора Игоря Сикорского, имя которого носит киевский аэропорт Жуляны, депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что Сикорский называл себя русским, а украинцев считал частью «единого русского народа».

    Это заявление прозвучало в контексте споров о национальном происхождении других известных киевлян, например, писателя Михаила Булгакова, которого Украинский институт национальной памяти признал «украинофобом», сообщает ТАСС.

    Сикорский позиционировал себя как русский монархист и считал украинцев частью «единого русского народа».

    В настоящее время на Украине имя Сикорского носит не только аэропорт, но и Киевский политехнический институт, а также улица, на которой находится американское посольство.

    Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

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    9 апреля 2024, 13:00 • Новости дня
    Названа причина отмены пуска «Ангары»

    Борисов: Сбой наддува бака окислителя центрального блока вызвал отбой пуска «Ангары»

    Названа причина отмены пуска «Ангары»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной отмены старта «Ангары-А5» с космодрома Восточный стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

    По его словам, автоматика за две минуты до старта «Ангары-А5» остановила процесс из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, передает ТАСС.

    Он добавил, что в данной ситуации нужно слить топливо, разобраться в окончательных причинах.

    Предварительно старт назначен на 10 апреля.

    Ранее первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» был отменен.

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    9 апреля 2024, 12:24 • Новости дня
    В Армении предложили запретить поставки российской молочной продукции
    В Армении предложили запретить поставки российской молочной продукции
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на запрет Россельхознадзора на поставки армянской молочной продукции в Россию Ереван может зеркально запретить импорт российской молочной продукции, заявил член правящей фракции парламента Армении «Гражданский договор» Сисак Габриелян.

    «Россия не пропускает к себе нашу молочную продукцию, а мы импортируем их товары. Пожалуйста, решите этот вопрос», – передает его слова ТАСС.

    По словам Габриеляна, ежедневно на полках магазинов армянских продуктов становится меньше, а рынок, запретивший Армении отправлять продукты, ставит свою продукцию на полках в стране.

    Напомним, Россельхознадзор приостановил поставки молочной продукции из Армении из-за невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность продукции.

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    9 апреля 2024, 12:00 • Новости дня
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина «отчаянно просит» у ЕС срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot, эта тема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

    По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил его о хотя бы семи батареях Patriot и, хотя западные страны имеют около 100 батарей, но не могут выделить даже такое количество Украине, передает ТАСС.

    Боррель также пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС поднять вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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    9 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ

    СК: Украинская «Бурисма Холдингс» финансировала теракты и убийства в России

    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» в последние годы финансировались теракты в России, деньги направлялись в том числе на убийства политических и общественных деятелей, заявил российский Следственный комитет.

    Деньги шли через коммерческие структуры, включая «Бурисму Холдингс», их направляли на проведение терактов, устранение политических и общественных деятелей, для нанесения ущерба экономике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поступления составили несколько миллионов долларов США. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».

    Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

    Дело завели после обращения депутатов Госдумы, попросивших СК проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.

    Ранее в США бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в предоставлении недостоверной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

    Экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявлял, что взятка в 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

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    9 апреля 2024, 21:02 • Новости дня
    Тренер Слуцкий с командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае

    Тренер Слуцкий с футбольной командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае по победам

    Тренер Слуцкий с командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», которым руководит бывший тренер российской сборной Леонид Слуцкий, победил в пятом матче подряд, продемонстрировав лучший старт в своей истории в чемпионате Китая.

    Команда победила в матче пятого тура «Ухань Фри Таунс» с разгромным счетом 4:1 во вторник, передает РИА «Новости».

    У шанхайской команды мячи в ворота соперника забили Андре Луис (25 минута), Се Пэнфэй (44), Гао Тяньи (63) и Жуан Тейшейра (67). В составе «Ухань Фри Таунс» гол забил Цзян Чжипэн (54).

    «Шанхай Шэньхуа» одержал победу в пяти турах с начала турнира, набрав 15 очков. Он возглавил турнирную таблицу. Слуцкий руководит клубом с 1 января.

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