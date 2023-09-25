Матвиенко поручила разобраться с ценами на учебники

Tекст: Кристина Цыцура

«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» – передает ТАСС ее слова. Она отметила, что нужно создать здоровую конкуренцию, потому что нельзя монополизировать рынок. Матвиенко заявила, что почти во всех регионах России наблюдается дефицит учебников.

Также сенатор обратила внимание на дискуссию по поводу содержания разделов учебника по истории. Все вопросы она призвала внимательно разобрать и доработать, если это необходимо.

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Ранее Матвиенко заявила, что нужно выработать модель существования Почты России, в бюджете которой растет «финансовая дыра».