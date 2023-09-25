Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.0 комментариев
Матвиенко поручила разобраться с ценами на учебники
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой сделать запрос в ФАС по поводу резкого повышения цен на учебники и монополии издательства «Просвещение».
«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» – передает ТАСС ее слова. Она отметила, что нужно создать здоровую конкуренцию, потому что нельзя монополизировать рынок. Матвиенко заявила, что почти во всех регионах России наблюдается дефицит учебников.
Также сенатор обратила внимание на дискуссию по поводу содержания разделов учебника по истории. Все вопросы она призвала внимательно разобрать и доработать, если это необходимо.
Ранее Матвиенко заявила, что нужно выработать модель существования Почты России, в бюджете которой растет «финансовая дыра».