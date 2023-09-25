Матвиенко рассказала о растущей «финансовой дыре» в Почте России

Спикер Совфеда Матвиенко предложила правоохранителям изучить «финансовую дыру» в Почте России

Tекст: Вера Басилая

Спикер заявила, что законодатели шли навстречу предложениям по регулированию ситуации в Почте России, принимая необходимые законы, но финансовое положение в компании печальное, меры не принимаются, передает РИА «Новости».

Матвиенко предложила сделать «тщательный анализ происходящего», возможно, привлечь правоохранительные или иные органы к изучению происходящих там процессов. По ее словам, финансовая дыра растет, и никто не реагирует, нельзя прятать голову в песок.

Глава Совфеда предложила выработать правильную финансовую модель существования Почты России и принять те меры, которые правительство считает нужными, иначе ситуация ухудшится. Матвиенко добавила, что правительству нужно обсудить необходимые меры для оптимизации работы Почты России.

Ранее правительство России направило в наблюдательный совет Почты России директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова, возглавляющего «Национальную лотерею».