За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Матвиенко рассказала о растущей «финансовой дыре» в Почте России
Спикер Совфеда Матвиенко предложила правоохранителям изучить «финансовую дыру» в Почте России
Правительству следует выработать правильную модель существования Почты России, в бюджете которой растет «финансовая дыра», возможно, ее надо поправить с участием правоохранительных органов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.
Спикер заявила, что законодатели шли навстречу предложениям по регулированию ситуации в Почте России, принимая необходимые законы, но финансовое положение в компании печальное, меры не принимаются, передает РИА «Новости».
Матвиенко предложила сделать «тщательный анализ происходящего», возможно, привлечь правоохранительные или иные органы к изучению происходящих там процессов. По ее словам, финансовая дыра растет, и никто не реагирует, нельзя прятать голову в песок.
Глава Совфеда предложила выработать правильную финансовую модель существования Почты России и принять те меры, которые правительство считает нужными, иначе ситуация ухудшится. Матвиенко добавила, что правительству нужно обсудить необходимые меры для оптимизации работы Почты России.
Ранее правительство России направило в наблюдательный совет Почты России директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова, возглавляющего «Национальную лотерею».