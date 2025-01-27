ФАС обязала издательство «Просвещение» выплатить 2 млрд рублей в бюджет

ФАС обязала издательство«Просвещение» выплатить 2 млрд рублей незаконного дохода

Tекст: Вера Басилая

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала издательство «Просвещение» виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Согласно решению ФАС, компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники, в результате чего должна перечислить в бюджет 2,03 млрд рублей незаконно полученного дохода. Ведомство также выдало предписание о снижении цен на учебники, передает ТАСС.

В ответ на это издательство «Просвещение» заявило, что не нарушало антимонопольное законодательство, и предоставило исчерпывающие данные по ценообразованию.

По словам представителей издательства, предоставленные данные по ценообразованию на учебники по русскому языку, биологии и истории за 2021-2022 годы подтверждают отсутствие нарушения. Компания сейчас изучает возможные дальнейшие шаги для защиты своих интересов.

В августе завели второе дело на издательство «Просвещение» из-за завышенных цен на учебники истории.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой сделать запрос в ФАС по поводу резкого повышения цен на учебники и монополии издательства «Просвещение».

Между тем генпрокурор Игорь Краснов потребовал от Минпросвещения России навести порядок в вопросах учебных пособий для школ, чтобы избежать значительных финансовых трат родителей на новые книги.

Прокурорская проверка обнаружила значительные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора, включая неэффективное использование выделяемых средств.

