Краснов потребовал прекратить чехарду с учебниками в российских школах

Игорь Краснов призвал Минпросвещения устранить проблемы с учебными пособиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генпрокурор Игорь Краснов потребовал от Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования навести порядок в вопросах учебных пособий в школах, сообщает ТАСС.

Краснов заявил об этом на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, где обсуждалась его кандидатура на новый срок.

В ходе своего выступления Краснов подчеркнул, что недавняя проверка обнаружила значительные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора, включая неэффективное использование выделяемых средств. Он отметил, что частые изменения образовательных процессов приводят к устареванию методических пособий, что вынуждает родителей покупать новые учебники за свой счет. По его словам, от этой ситуации выигрывают только те, кто издает и пишет эти пособия.

Краснов выразил недовольство изменениями в порядке государственной итоговой аттестации, которые также стали причиной необходимости приобретения новых учебных материалов. Он подчеркнул, что такие изменения не должны происходить ежегодно или раз в полгода, и обязал министров обеспечить, чтобы учащиеся пользовались актуальными учебными пособиями.

Кроме того, генпрокурор заявил, что регулярно взаимодействует с министрами для восстановления прав детей и защиты их интересов, включая борьбу с методистами, которые разрабатывают устаревающие пособия. Краснов заверил, что не намерен мириться с этой ситуацией и уже внес акты реагирования для разрешения проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор Краснов поручил проверить сферу ЖКХ в Челябинске, а также генпрокурор поручил проверить сигналы о плачевном состоянии военных городков.