Генпрокурор Краснов поручил проверить сферу ЖКХ в Челябинске

Tекст: Александра Юдина

Краснов поручил областной прокуратуре проверить расселение из ветхоаварийного жилья и работу управляющих компаний, передает Ura.ru.

Генпрокурор потребовал обеспечить жителей комфортным жильем с возможностью принимать душ. Он также отметил необходимость изменения отношения чиновников к проблемам жителей.

Во время визита Краснов получил множество жалоб от челябинцев на затопленные фекалиями подвалы и антисанитарию. В ответ он распорядился провести масштабную проверку ЖКХ и управляющих компаний, а также оценить их действия с уголовно-правовой точки зрения.

Краснов подчеркнул, что управляющие компании обязаны использовать средства на качественное обслуживание, но зачастую этого не делают.

Генпрокурор также обратился к министру строительства Иреку Файзуллину и зампреду правительства Марату Хуснуллину с требованием вернуть жителям деньги за некачественные услуги и разобраться, куда уходят выделенные средства. Краснов отметил, что «люди не живут, а выживают», и потребовал пресекать связи управляющих компаний с чиновниками.

Кроме того, Краснов выразил недовольство ремонтом дорог в зимний период и поручил проверить связи дорожников с чиновниками, пообещав жесткие меры в случае выявления нарушений.

Он отметил необходимость более тщательного контроля за этой сферой для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее генпрокурор России акцентировал внимание на неудовлетворительном состоянии военных городков и потребовал провести тщательные проверки, чтобы обеспечить безопасность жильцов.