Генпрокурор поручил проверить сигналы о плачевном состоянии военных городков

Генпрокурор Краснов поручил проверить сигналы о плачевном состоянии военных городков

Tекст: Дмитрий Зубарев

На личном приеме граждан в Челябинске жительница военного городка в Чебаркульском районе обратилась к генпрокурору с жалобой на плохие условия проживания.

Краснов отметил, что сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны поступают все чаще, и подчеркнул, что это требует самого жесткого реагирования со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

Краснов поручил провести служебную проверку военного прокурора Челябинского гарнизона и подчеркнул необходимость «взбодрить» всех военных прокуроров для более активного решения данной проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кузбассе начали строить первый в России реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции (СВО). Депутаты новой волны провели встречи с участниками СВО и их семьями, чтобы обсудить актуальные вопросы и поддержать их.