Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние ёлки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.0 комментариев
Генпрокурор поручил проверить сигналы о плачевном состоянии военных городков
Генпрокурор Краснов поручил проверить сигналы о плачевном состоянии военных городков
Перед наступлением зимы генпрокурор России Игорь Краснов акцентировал внимание на неудовлетворительном состоянии военных городков и потребовал провести тщательные проверки, чтобы обеспечить безопасность жильцов.
На личном приеме граждан в Челябинске жительница военного городка в Чебаркульском районе обратилась к генпрокурору с жалобой на плохие условия проживания.
Краснов отметил, что сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны поступают все чаще, и подчеркнул, что это требует самого жесткого реагирования со стороны прокуратуры, передает ТАСС.
Краснов поручил провести служебную проверку военного прокурора Челябинского гарнизона и подчеркнул необходимость «взбодрить» всех военных прокуроров для более активного решения данной проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кузбассе начали строить первый в России реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции (СВО). Депутаты новой волны провели встречи с участниками СВО и их семьями, чтобы обсудить актуальные вопросы и поддержать их.