Первый в России реабилитационный центр для ветеранов СВО начали строить в Кузбассе

В Шерегеше в Кузбассе возведут первый в стране реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции, где будут восстанавливать бойцов с травмами опорно-двигательного аппарата и органов дыхания.

Ожидается, что первых пациентов здесь примут уже в конце 2024 года. В Шерегеше забетонировали первую тестовую сваю для изысканий состояния грунтов. Проект пятиэтажного корпуса площадью 3,9 тыс. квадратных метров будет подготовлен в течение двух месяцев.

По словам председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, власти Кузбасса окажут необходимое содействие для оперативной подготовки и согласования всех документов, необходимых для начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Будущий руководитель филиал фонда «Защитники Отечества» Лариса Конышева рассказала, что центр реабилитации для ветеранов СВО расположится в одном из самых живописных мест Кузбасса, где восстановлению способствует сама природа, чистый горный воздух, позитивная атмосфера курорта. По ее словам, программу реабилитации центра составят с учетом рекомендаций государственного фонда «Защитники Отечества», под патронажем которого он будет работать.

Одновременно в центре смогут проходить реабилитацию 100 человек. Кроме 35 комфортных номеров для пациентов и медицинских кабинетов, здесь будет спортивный зал. Для разработки лечебно-восстановительной программы привлекут специалистов профильных медицинских организаций Кузбасса и Москвы.

Участник СВО с позывным Франц отметил, что очень важно осознавать, что дома бойцов ждет поддержка, и назвал решение о строительстве реабилитационного центра очень большим и важным делом.

Реабилитационный центр возведут в самом центре современного туристического городка. Ветераны СВО смогут бесплатно пользоваться объектами курортной инфраструктуры, создаваемой в соответствии со стратегией развития СТК «Шерегеш». Для доставки к месту реабилитации людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата будут адаптированы фуникулеры и организована доставка автотранспортом.

Вместе с тем глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудила ход подготовки к открытию филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области с губернатором региона Александром Воробьевым.

Помещение филиала в Подмосковье сейчас ремонтируется и будет готово к работе к 1 июня, в самом регионе в муниципалитетах созданы центры поддержки, есть отдельные цифровые порталы с информацией о льготах, налажена обратная связь с теми, кому нужна помощь, говорится в сообщении в Telegram-канале главы фонда.

Также Цивилева поговорила с ветеранами СВО, которые проходят реабилитацию в Подольске, – Сергей Колосов из Донецка, Анатолий Катков из Видного. Подмосковные специалисты помогают им с лечением и решением бытовых вопросов. Ветераны говорят, что действительно чувствуют заботу, помощь, последовательно возвращаются к обычной жизни. И очень рассчитывают на поддержку фонда. Цивилева пообещала, что команда фонда помогать будет адресно каждому ветерану и каждой семье погибшего бойца, эта работа будет вестись по всей стране.