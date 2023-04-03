Депутаты новой волны провели встречи с участниками СВО и их семьями

В Госдуме прошла региональная неделя, в ходе которой парламентарии провели прием граждан в своих избирательных округах. При работе в регионах депутаты новой волны особое внимание уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Так, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия») навестила в тюменском госпитале участника СВО, Героя России Рустама Сайфуллина. Занко сообщила, что Сайфуллин – потомственный военный и с первых дней находился на передовой. Боец был ранен во время наведения переправы, но продолжил бой и спас жизни сослуживцам.

«Сначала сторонники партии «Единая Россия» взяли шефство и помогали Герою. А потом Рустам сам решил присоединиться к нашей дружной команде, чтобы помогать другим. Сейчас он отвечает за патриотическое воспитание в регионе», – рассказала Занко, пожелав ему скорейшего выздоровления.

В свою очередь член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков («Единая Россия») встретился с краеведом Мариной Караваевой, воспитавшей пятерых детей, в Камышине Волгоградской области. Депутат сообщил, что один из сыновей Марины – российский военнослужащий – с самого начала СВО отстаивал интересы России.

«В сентябре прошлого года он героически погиб от оружия противника, в последнем бою проявил настоящее мужество и храбрость. Был посмертно награжден Орденом Мужества. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы поддержать семью Марины Викторовны», – подчеркнул депутат.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия») помог с организацией ремонта в военном городке под Горячим Ключом Краснодарского края. Депутат рассказал, что уже «сделан капитальный ремонт кровли в шести зданиях из восьми, заменены водопроводные стояки, расчищена придомовая территория и вывезен строительный мусор». «Продолжаем взаимодействие с Минобороны, краевыми и муниципальными властями. Надеюсь, общими усилиями мы приведем в нормальное состояние военный городок, чтобы семьи героев-военнослужащих проживали в комфортных условиях», – выразил надежду Алтухов.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко («Единая Россия») в ходе приема граждан в Курской области встретилась с матерью военнослужащего, получившего ранение в зоне СВО. Парламентарий проконсультировала женщину по вопросу получения надлежащих выплат для сына.

«По-прежнему приходят на приемы и поступают письменные обращения в соцсетях от жен и родителей мобилизованных с вопросами и переживаниями. Максимально оказываем им поддержку», – поделилась депутат.

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») помог семье участника СВО Александра Сергеева из села Старокороткино Колпашевского района Томской области с получением задержанной из-за неразберихи с бумагами материальной помощи губернатора. Региональная выплата предназначена для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с мобилизацией члена семьи, она составляет 42 тыс. рублей.

«Помощь семьям мобилизованных на особом контроле у депутатов «Единой России». Если вы сталкиваетесь со сложностями, то обязательно сообщайте. Будем разбираться», – написал Киселев в своем Telegram-канале.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») провела прием в городе Шахты Ростовской области. На встречу с депутатом пришел участник СВО Никита, который приехал в отпуск с линии огня. Молодой человек поблагодарил Стенякину за помощь его брату с общежитием в Москве. «Теперь мы с Никитой на прямой связи. На приеме было много людей. Каждый вопрос – это большая личная проблема. И мы будем стараться их решать. Но все мои мысли снова заняты молодыми парнями и мужчинами, которые ТАМ защищают нас и думают о родных и близких», – подытожила Стенякина.

Зачастую личное общение депутатов новой волны с семьями участников спецоперации ложится в основу новых законодательных инициатив и проектов. В частности, Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»), первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением расширить комплекс мер поддержки для вдов участников СВО – предоставить квоту на обучение в вузах, а также обеспечить возможность получения среднего профобразования на приоритетной основе.

Кроме того, депутат выступила с инициативой наделить вдов участников СВО правом заключать социальный контракт вне зависимости от уровня доходов, а также обеспечить доступ к услугам бизнес–инкубаторов на льготных условиях. «Вдовы военнослужащих-участников спецоперации требуют особого внимания со стороны государства, так как условия их жизни полностью изменились, они оказались в сложной жизненной ситуации. Часть женщин испытывают трудности с трудоустройством, что влечет снижение дохода семьи и качества жизни в целом», – подчеркнула Лантратова.

Напомним, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом Владимиром Путиным.