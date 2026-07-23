Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.0 комментариев
Рубио заявил о готовности США сыграть роль в завершении конфликта на Украине
Рубио: США готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине
Вашингтон намерен сыграть конструктивную роль в мирном процессе и активно ищет приемлемые для обеих сторон пути прекращения боевых действий, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Выступая перед журналистами в Маниле, Рубио подчеркнул решимость Вашингтона, передает РИА «Новости».
«Мы готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта, и мы готовы это сделать», – отметил глава американской дипломатии.
Соединенные Штаты пытаются найти золотую середину, которую смогут принять противоборствующие стороны. По словам дипломата, для успешного завершения противостояния необходимы сильные стимулы и свежие концепции.
Надежный мир может наступить только благодаря абсолютно новым предложениям. Американская сторона готова выдвинуть соответствующие инициативы при наличии подходящих условий и благоприятной обстановки.
«Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», – сказал Рубио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственным способным завершить украинский кризис государством.
Дипломат указал на помехи для сотрудничества Москвы и Вашингтона из-за продолжающихся боевых действий.
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