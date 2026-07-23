Рубио заявил о готовности США сыграть роль в завершении конфликта на Украине

Рубио: США готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая перед журналистами в Маниле, Рубио подчеркнул решимость Вашингтона, передает РИА «Новости».

«Мы готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта, и мы готовы это сделать», – отметил глава американской дипломатии.

Соединенные Штаты пытаются найти золотую середину, которую смогут принять противоборствующие стороны. По словам дипломата, для успешного завершения противостояния необходимы сильные стимулы и свежие концепции.

Надежный мир может наступить только благодаря абсолютно новым предложениям. Американская сторона готова выдвинуть соответствующие инициативы при наличии подходящих условий и благоприятной обстановки.

«Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», – сказал Рубио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственным способным завершить украинский кризис государством.

Дипломат указал на помехи для сотрудничества Москвы и Вашингтона из-за продолжающихся боевых действий.

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с американским коллегой подтвердил готовность России к урегулированию ситуации.