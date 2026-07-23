Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.2 комментария
Собянин: Первый в мире космический мини-шаттл создали в ОЭЗ «Технополис Москва»
Московские специалисты разработали уникальный возвращаемый аппарат, способный доставлять материалы с орбиты без риска сгорания в плотных слоях атмосферы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Инновационные устройства для исследования космоса спроектировали на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», написал Собянин в Max.
Среди новинок представлен мини-шаттл, который может самостоятельно возвращать на Землю результаты научных экспериментов. Этот аппарат возможно запускать как с орбитальных станций, так и с небольших спутников.
Вторым изобретением стал квантовый датчик, предназначенный для фиксации мельчайших частиц из нескольких атомов. Устройство позволит ученым детально изучать процессы формирования космической пыли. Кроме того, технология поможет разработать новые методы защиты пилотируемых кораблей.
Обе разработки призваны значительно расширить возможности изучения околоземного пространства и повысить уровень безопасности будущих миссий. На данный момент создатели уже завершили первый этап оформления патентов на свои изобретения.