Дрон ВСУ ранил жениха у ЗАГСа в Белгороде и поджег невесте платье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дрон ударил рядом с ЗАГСом, когда молодожены выходили из здания, на них отлетели осколки, пояснил собеседник ТАСС.

«У невесты в это время загорелось платье, но она не пострадала, все быстро потушили. Мужчина получил ранения», – добавил он.

Ранее в четверг оперштаб Белгородской области сообщал, что в центре Белгорода взорвался дрон ВСУ, осколками посекло двух местных жителей.

До этого два мирных жителя получили ранения при ударе украинских БПЛА по коммерческим объектам в Белгороде.

На прошлой неделе один человек погиб в результате атак дронов в Белгородской области.