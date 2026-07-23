Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.2 комментария
Дрон ВСУ ранил жениха у ЗАГСа в Белгороде и поджег невесте платье
Украинские боевики в четверг утром произвели атаку на Белгород с помощью беспилотника, пострадал жених, сообщил источник в оперативных службах.
Дрон ударил рядом с ЗАГСом, когда молодожены выходили из здания, на них отлетели осколки, пояснил собеседник ТАСС.
«У невесты в это время загорелось платье, но она не пострадала, все быстро потушили. Мужчина получил ранения», – добавил он.
Ранее в четверг оперштаб Белгородской области сообщал, что в центре Белгорода взорвался дрон ВСУ, осколками посекло двух местных жителей.
До этого два мирных жителя получили ранения при ударе украинских БПЛА по коммерческим объектам в Белгороде.
На прошлой неделе один человек погиб в результате атак дронов в Белгородской области.