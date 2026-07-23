Москвич отдал мошенникам сейф с 71 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аферисты выманили у 25-летнего жителя столицы крупную сумму под предлогом проведения описи ценностей, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Неизвестные звонили жертве, представляясь сотрудниками различных ведомств, и с помощью психологического давления заставили юношу показать по видеосвязи содержимое домашнего сейфа. После этого они потребовали задекларировать все сбережения семьи.

«Под давлением мошенников введенный в заблуждение молодой человек передал курьеру сейф, в котором находились денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и ювелирные украшения стоимостью 500 тыс. рублей», – пояснили в полиции.

Общий же ущерб превышает 71 млн рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили личность курьера и задержали его. Им оказался 26-летний москвич, который уже успел передать похищенное соучастникам. Выяснилось, что ранее он привлекался к ответственности за два подобных преступления в центре города.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время фигурант находится под домашним арестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичные полицейские поймали курьера мошенников после кражи сбережений из сейфа подростка.

Несколькими днями ранее пожилая москвичка лишилась почти 35 млн рублей из-за общения с лжесиловиком по видеосвязи.

В мае другой столичный пенсионер отдал злоумышленникам более 71 млн рублей.