Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.
Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.
По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.
«Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.
Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.
Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.