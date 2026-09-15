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Билл Гейтс предложил создать международный регулятор ИИ
Билл Гейтс призвал создать международную организацию по контролю за ИИ
Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказался за создание международной организации, которая контролировала бы разработку систем искусственного интеллекта.
Основатель Microsoft предложил создать международный орган, сочетающий элементы контроля за нераспространением ядерного оружия, климатическими соглашениями и авиационным регулированием. По мнению Гейтса, развитие ИИ изменит сам подход к созданию изобретений и кардинально затронет жизнь людей, пишет The Times.
Миллиардер выразил удивление, что многие люди не понимают важности происходящего, а университеты и аналитические центры слабо вовлечены в дискуссию. Отсутствие единой системы глобального контроля и внутреннего регулирования приводит к тому, что технологическая сфера регулируется самими разработчиками, ставящими на первое место собственные интересы.
The Times признает, что шансы на появление подобной организации невелики в условиях растущих международных разногласий и огромной финансовой составляющей. Гейтс предупредил, что при передаче разработки ИИ рынку наиболее эффективные инструменты будут создаваться для тех, кто способен за них заплатить, а не для тех, кто получил бы от них наибольшую пользу.
Чтобы не допустить этого, благотворительный фонд Гейтса пообещал пожертвовать 1 млрд долларов в течение двух лет. Средства пойдут на адаптацию технологий, чтобы они были лингвистически и культурно значимы для пользователей, а также на обеспечение доступности по цене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гейтс предупредил о скрытой опасности искусственного интеллекта.
Он также заявил о планах предложить Си Цзиньпину совместные меры по обузданию ИИ.
В феврале миллиардер отменил выступление на саммите по искусственному интеллекту из-за скандала с Эпштейном.