В России выросло число пиратских версий кино и сериалов в интернете

«Яндекс» летом заблокировал на 42% больше ссылок, чем в прошлом году, а в «Газпром-медиа» сообщают о росте блокировок на 25% во втором квартале.

Число ссылок с пиратским контентом, которые были удалены в поиске «Яндекса» в рамках антипиратского меморандума, растет: 9,1 млн за июнь –август против 6,4 млн прошлым летом, заявили «Коммерсанту» в компании.

Об активизации борьбы с пиратским контентом говорят и в «Газпром-медиа»: во втором квартале число заблокированных ссылок увеличилось на 25%, до 1,64 млн. В статистику включены ссылки, заблокированные по решениям Мосгорсуда по искам холдинга, а также в рамках антипиратского меморандума с «Яндексом» и при обращениях в другие поисковики.

«В третьем квартале будет заблокировано не меньше ссылок, чем во втором», – считают в «Газпром-медиа».

В онлайн-кинотеатрах не приводят собственных цифр по количеству нарушений, но подчеркивают, что в основном пираты нацелены на зарубежный контент.

«По ушедшим из России платформам типа Netflix пиратство возросло однозначно. Если нельзя посмотреть официально, значит, люди будут смотреть неофициально. По самим пиратам думаю, все примерно так и было», – пояснил руководитель отдела по антипиратству Start Сергей Василенко и добавил, что способствовать пиратству будут любые меры, усложняющие работу официальных ресурсов.

«Основной интерес – голливудские премьеры и эксклюзивный контент западных площадок. Пиратские сайты постоянно меняют названия. Контроль не ослаб, скорее вырос спрос», – также отмечает директор по развитию Wink Антон Володькин.

Гендиректор Premier Софья Митрофанова в то же время отмечает, что сложнее становится защищать и контент российского производства.

Даже в сравнительно благополучном с точки зрения пиратства 2021 году 48% пользователей онлайн-кинотеатров признавались, что обращаются к пиратским ресурсам, когда не могут найти легальную версию того или иного фильма, уточняет гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«В этом и, вероятно, и следующем году показатель существенно вырастет, учитывая, что и видеосервисы, и офлайн-кинотеатры лишились всех крупных западных новинок. В ближайшие год-два рынок пиратского контента будет процветать», – считает эксперт.

По словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, большую обеспокоенность вызывает рост распространения пиратского контента в соцсетях и мессенджерах.

Напомним, в ноябре 2018 года на площадке Роскомнадзора был подписан меморандум о защите авторских прав в интернете. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения.