Ведущие медиахолдинги России заключили меморандум о борьбе с пиратским контентом

Ведущие медиахолдинги страны «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели заключили на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.

Меморандум заключен до 1 сентября 2019 года. Суть документа сводится к досудебным разрешениям споров правообладателей и поисковиков, в частности, удаления ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке, передает РИА «Новости».

Как следует из списка подписантов, к антипиратскому меморандуму могут присоединиться ВГТРК, Первый канал, «Газпром-меди»а, «СТС медиа», «Национальная медиагруппа» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Как уточнил глава Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство будет вести реестр с пиратскими ссылками и осуществлять модерацию в спорах между поисковиками и правообладателями.

Вопрос о необходимости меморандума между поисковиками и правообладателями поднимался еще в мае в ходе дискуссии на ПМЭФ – 2018, посвященной защите авторских прав. Тогда Жаров призвал крупнейшие поисковые системы к сотрудничеству в вопросах защиты авторского контента, отметив, что ссылки на пиратские копии фильмов выдаются в результатах поиска, что вызывает нарекания правообладателей.