РАО назвало ставшие причиной для иска на 2 млн рублей песни Киркорова

Причиной иска РАО к Киркорову стала невыплата артистом отчислений авторам песен

Tекст: Валерия Городецкая

В РАО пояснили, что иск против артиста подан за невыплату отчислений авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года, передает РИА «Новости».

В список авторов вошли Александр Брашовеан и Егор Булаткин («Цвет настроения черный»), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова («Еще, еще»), Андрей Алексин («Просто подари»), Татьяна Залужная («Полетели»), Ирина Дубцова («Иллюзия», «Химия»), Олег Газманов («Единственная моя»), Раймонд Паулс и Илья Резник («Радуйся») и другие.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что позиция артиста будет обнародована позже.

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова обвинили в нарушении авторских прав.