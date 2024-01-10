Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
РАО назвало ставшие причиной для иска на 2 млн рублей песни Киркорова
Причиной иска РАО к Киркорову стала невыплата артистом отчислений авторам песен
Российское авторское общество (РАО) подало иск на певца Филиппа Киркорова, поскольку он не выплатил вознаграждения авторам исполненных им песен, сообщили в пресс-службе организации.
В РАО пояснили, что иск против артиста подан за невыплату отчислений авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года, передает РИА «Новости».
В список авторов вошли Александр Брашовеан и Егор Булаткин («Цвет настроения черный»), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова («Еще, еще»), Андрей Алексин («Просто подари»), Татьяна Залужная («Полетели»), Ирина Дубцова («Иллюзия», «Химия»), Олег Газманов («Единственная моя»), Раймонд Паулс и Илья Резник («Радуйся») и другие.
Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что позиция артиста будет обнародована позже.
Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова обвинили в нарушении авторских прав.