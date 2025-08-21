Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.2 комментария
Арбитражные суды запретили издательству «Джем» размещать песни Лады Дэнс на iTunes, обязав выплатить композитору Леониду Величковскому 600 тыс. рублей компенсации.
Арбитражные суды Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд по иску композитора Леонида Величковского запретили издательству «Джем» использовать его произведения в исполнении Лады Дэнс на сервисе iTunes, передает РИА «Новости».
Величковский выступил с иском против лейбла по поводу 12 песен, среди которых «Девочка ночь baby tonight», «Пойду с тобой», «Ночные танцы» и «Жить нужно в кайф (Регги в ночи)».
Композитор также требовал взыскать с «Джема» 4,2 млн рублей, однако суды уменьшили сумму до 600 тыс. рублей. Размер первоначальной компенсации был рассчитан исходя из аналогичных требований самого лейбла к другим компаниям за незаконное использование композиций.
«Джем» заявлял, что обладал законными правами на эти произведения по договору с Величковским, заключённому в 2003 году. Однако композитор настаивал, что ни разу не получил предусмотренного договором вознаграждения, и в 2023 году расторг соглашение. Суд поддержал его позицию, а решение вступило в силу 20 августа после того, как апелляция «Джема» была отклонена.
Сейчас Величковский ведет ряд судебных процессов с «Джемом» за права на другие произведения, в том числе группы «Стрелки», «Технология», «Комиссар». Кроме того, против лейбла выступает солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, который требует признать за ним авторские права на песни и фонограммы.
15 июля Арбитражный суд Москвы по заявлению Величковского ввел в отношении ООО «Издательство «Джем« процедуру наблюдения в рамках банкротства и включил долг компании перед композитором в размере более 7 млн рублей в реестр требований кредиторов.
Ранее вокалист Сергей Жуков и музыкант Алексей Потехин подали иск в Верховный суд с требованием признать недействительными договоры о передаче исключительных прав на фонограммы группы «Руки вверх».