Суды запретили лейблу «Джем» использовать песни Лады Дэнс

Арбитраж по иску Величковского запретил «Джему» использовать 12 песен Лады Дэнс

Tекст: Мария Иванова

Арбитражные суды Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд по иску композитора Леонида Величковского запретили издательству «Джем» использовать его произведения в исполнении Лады Дэнс на сервисе iTunes, передает РИА «Новости».

Величковский выступил с иском против лейбла по поводу 12 песен, среди которых «Девочка ночь baby tonight», «Пойду с тобой», «Ночные танцы» и «Жить нужно в кайф (Регги в ночи)».

Композитор также требовал взыскать с «Джема» 4,2 млн рублей, однако суды уменьшили сумму до 600 тыс. рублей. Размер первоначальной компенсации был рассчитан исходя из аналогичных требований самого лейбла к другим компаниям за незаконное использование композиций.

«Джем» заявлял, что обладал законными правами на эти произведения по договору с Величковским, заключённому в 2003 году. Однако композитор настаивал, что ни разу не получил предусмотренного договором вознаграждения, и в 2023 году расторг соглашение. Суд поддержал его позицию, а решение вступило в силу 20 августа после того, как апелляция «Джема» была отклонена.

Сейчас Величковский ведет ряд судебных процессов с «Джемом» за права на другие произведения, в том числе группы «Стрелки», «Технология», «Комиссар». Кроме того, против лейбла выступает солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, который требует признать за ним авторские права на песни и фонограммы.

15 июля Арбитражный суд Москвы по заявлению Величковского ввел в отношении ООО «Издательство «Джем« процедуру наблюдения в рамках банкротства и включил долг компании перед композитором в размере более 7 млн рублей в реестр требований кредиторов.

Ранее вокалист Сергей Жуков и музыкант Алексей Потехин подали иск в Верховный суд с требованием признать недействительными договоры о передаче исключительных прав на фонограммы группы «Руки вверх».