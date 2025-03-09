Жуков подал иск в Верховный суд из-за прав на фонограммы «Руки вверх»

Жуков и Потехин оспорили договоры о передаче прав на фонограммы группы «Руки вверх»

Tекст: Максим Попов

Как передает РИА Новости, певец Сергей Жуков и музыкант Алексей Потехин обратились в Верховный суд РФ с иском, оспаривающим договоры о передаче исключительных прав на фонограммы группы «Руки вверх». Истцы требуют признания недействительными сделок с ООО «Издательство ДЖЕМ» и продюсером Андреем Маликовым.

По данным суда, Жуков и Потехин аргументируют свои претензии тем, что являются авторами и исполнителями музыкальных произведений «Руки вверх», среди которых известные песни «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы». Всего в иске упоминается тринадцать песен. Возникший спор вызван заключенными договорами, по которым Маликов получил исключительные права на использование фонограмм в разных форматах и на территории всего мира.

Представители Жукова настаивают, что их клиент не передавал права на фонограммы Маликову и требуют провести почерковедческую экспертизу, чтобы доказать, что подписи на договорах не принадлежат Жукову. Однако суд отказал в этой просьбе. В свою очередь, музыкальный лейбл «Издательство ДЖЕМ» утверждает, что имеет законную лицензию на спорные фонограммы.

Суд отметил, что истцы не предоставили достаточных доказательств обладания правами на фонограммы, и не обнаружил оснований для удовлетворения их требований. Тем не менее, исковое заявление было передано судье на дальнейшее изучение.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вокалист Жуков не смог вернуть через суд права на некоторые фонограммы песен «Руки вверх», включая «Ну где же вы, девчонки».

Жуков обратился к Бастрыкину из-за споров о правах на песни «Руки вверх».