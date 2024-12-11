Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.0 комментариев
Жуков обратился к Бастрыкину из-за споров о правах на песни «Руки вверх»
Вокалист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и главе Верховного суда Ирине Подносовой с просьбой посодействовать в спорах о правах на песни и фонограммы.
Жуков подал три иска в Арбитражный суд Москвы о признании права на произведения, передает ТАСС.
В документе сообщается, что гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов неоднократно подавал заявления о блокировке интернет-ресурсов с песнями группы «Руки вверх». Черкасов предъявлял претензии на интеллектуальную собственность, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о самоуправстве и подделке документов.
Жуков заявил, что Черкасов никогда не имел отношения к записи хитов группы, а его претензии основываются на спорном документе от 2006 года, подписанном бывшим продюсером Андреем Маликовым. По словам Жукова, такая деятельность напоминает рейдерство и наносит вред зрителям, лишая их доступа к творчеству коллектива.
Роскомнадзор ранее уведомил онлайн-кинотеатры о необходимости удалить фонограммы песен из фильма «Руки вверх», основываясь на решении Мосгорсуда. Дело связано с возможными нарушениями авторских или смежных прав, и информация должна быть удалена в течение трех рабочих дней с момента уведомления.
В марте Мосгорсуд отказал в возвращении Жукову прав на некоторые фонограммы песен группы «Руки вверх», включая композицию «Ну где же вы, девчонки».