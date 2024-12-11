Жуков обратился к Бастрыкину из-за споров о правах на песни «Руки вверх»

Tекст: Алексей Дегтярев

Жуков подал три иска в Арбитражный суд Москвы о признании права на произведения, передает ТАСС.

В документе сообщается, что гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов неоднократно подавал заявления о блокировке интернет-ресурсов с песнями группы «Руки вверх». Черкасов предъявлял претензии на интеллектуальную собственность, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о самоуправстве и подделке документов.

Жуков заявил, что Черкасов никогда не имел отношения к записи хитов группы, а его претензии основываются на спорном документе от 2006 года, подписанном бывшим продюсером Андреем Маликовым. По словам Жукова, такая деятельность напоминает рейдерство и наносит вред зрителям, лишая их доступа к творчеству коллектива.

Роскомнадзор ранее уведомил онлайн-кинотеатры о необходимости удалить фонограммы песен из фильма «Руки вверх», основываясь на решении Мосгорсуда. Дело связано с возможными нарушениями авторских или смежных прав, и информация должна быть удалена в течение трех рабочих дней с момента уведомления.

В марте Мосгорсуд отказал в возвращении Жукову прав на некоторые фонограммы песен группы «Руки вверх», включая композицию «Ну где же вы, девчонки».