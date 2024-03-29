Жукову отказали в возврате прав на фонограммы песен «Руки вверх»

Tекст: Алексей Дегтярев

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам суда оставило решение Симоновского суда без изменения, сообщили в пресс-службе инстанции ТАСС.

В апреле 2023 года Симоновский райсуд Москвы отказал Жукову и Алексею Потехину в удовлетворении иска к ООО «Издательство Джем» и Андрею Маликову о признании договоров о передаче исключительных прав на фонограммы и о представлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительными (ничтожными) сделками.

Суд заявил, что Маликов продюсировал группу и инициировал создание в 1998-1999 годах этих спорных фонограмм. Он же финансировал их изготовление, а Жуков в студии выступал как исполнитель и автор.

Позже ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» и ООО «Издательство Джем» подписали договоры о передаче прав на фонограммы песен «Руки вверх», которые истцы просили признать недействительными.

Суд указал, что истцы знали о сложившихся правоотношениях, но не делали ничего для их оспаривания 20 лет.