Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.0 комментариев
Жукову отказали в возврате прав на фонограммы песен «Руки вверх»
Музыкант Сергей Жуков не смог вернуть через суд права на некоторые фонограммы песен «Руки вверх», включая «Ну где же вы, девчонки», сообщили в Мосгорсуде.
Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам суда оставило решение Симоновского суда без изменения, сообщили в пресс-службе инстанции ТАСС.
В апреле 2023 года Симоновский райсуд Москвы отказал Жукову и Алексею Потехину в удовлетворении иска к ООО «Издательство Джем» и Андрею Маликову о признании договоров о передаче исключительных прав на фонограммы и о представлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительными (ничтожными) сделками.
Суд заявил, что Маликов продюсировал группу и инициировал создание в 1998-1999 годах этих спорных фонограмм. Он же финансировал их изготовление, а Жуков в студии выступал как исполнитель и автор.
Позже ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» и ООО «Издательство Джем» подписали договоры о передаче прав на фонограммы песен «Руки вверх», которые истцы просили признать недействительными.
Суд указал, что истцы знали о сложившихся правоотношениях, но не делали ничего для их оспаривания 20 лет.