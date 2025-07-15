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Суд начал процедуру банкротства музыкального лейбла «Джем»
Арбитражный суд Москвы открыл процедуру наблюдения в отношении лейбла «Джем» после иска композитора Леонида Величковского, музыкант заявил, что долг компании перед ним составляет более 7 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы по заявлению Величковского ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Издательство Джем», передает РИА «Новости».
Величковский сообщил агентству, что его долг перед лейблом включен в реестр требований кредиторов и превышает 7 млн рублей. Заявление о банкротстве было подано в марте, рассмотрение многократно переносилось по причине обещаний должника погасить задолженность.
Величковский в настоящее время участвует в нескольких судебных процессах с «Джемом», включая споры о правах на песни таких групп, как «Стрелки», «Технология», «Комиссар», а также на композиции Лады Дэнс.
Напомним, лейбл также выступает ответчиком по искам солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, который требует признать за собой авторские и смежные права на фонограммы, включая так называемые «минусовки».