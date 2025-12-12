Сийярто заявил о выгоде Венгрии из-за отношений с Россией и Китаем

Tекст: Денис Тельманов

Петер Сийярто на мероприятии в Коллегиуме Матьяша Корвинуса в Будапеште заявил, что у Венгрии будет конкурентное преимущество перед остальными странами Европы после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, Венгрия – единственная европейская страна, поддерживающая хорошие отношения и с Востоком, и с Западом, а премьер-министр Виктор Орбан – единственный европейский лидер, которого принимают в США, Китае и России.

Сийярто подчеркнул: «Это невероятное конкурентное преимущество для нас в послевоенный период».

Министр также заявил, что послевоенный период «охарактеризует соглашение между великими державами», и только Венгрия в Европе сможет строить отношения с определяющими мировой порядок государствами на базе взаимного уважения. Остальные страны, по его мнению, не смогут быстро вернуться к этим связям из-за своего идеологического курса во внешней политике.

Ранее Сийярто отмечал, что европейские политики критикуют Орбана за визит в Москву из раздражения тем, что только венгерский премьер способен вести диалог с Россией, Китаем и США одновременно.

Орбан также предлагал провести переговоры между Евросоюзом и Россией о европейской системе безопасности, где обсуждение Украины не должно быть главной темой, отмечая, что шанс на посредничество между Москвой и Киевом Европа уже упустила.

