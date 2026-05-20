За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.2 комментария
Минтранс запретил заряжать пауэрбанки на борту самолетов
В России вступили в силу новые правила провоза внешних аккумуляторов в самолетах, согласно которым пассажирам запретили заряжать устройства во время полета, сообщил Минтранс.
Ведомство опубликовало обновленные нормы провоза пауэрбанков в пассажирских самолетах, передает РИА «Новости».
Теперь запрещено заряжать гаджеты в полете и брать на борт сверхмощные устройства.
Кроме того, пассажиров обязали держать пауэрбанки в доступном месте под личным контролем.
Новые правила также жестко регламентируют емкость батарей. Устройства до 100 Ватт-час можно провозить свободно, от 100 до 160 Ватт-час – только по согласованию с авиакомпанией.
Пауэрбанки мощнее 160 Ватт-час к перевозке полностью запрещены. Сдавать любые внешние аккумуляторы в багаж нельзя, их разрешено брать исключительно в ручную кладь.
Пять российских авиакомпаний уже привели свои требования в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), действие которых распространяется на всю российскую гражданскую авиацию.
В начале мая авиакомпания «Аэрофлот» ограничила провоз и зарядку внешних аккумуляторов на своих рейсах.