Любимова сообщила о развитии сотрудничества с Китаем в сфере культуры

Tекст: Дарья Григоренко

Любимова на платформе Max сообщила о своем участии в составе президентской делегации в российско-китайских переговорах. В ходе визита в Китай был подписан меморандум о взаимопонимании по совместному кинопроизводству между профильными ведомствами двух стран.

«Важнейшим импульсом для развития культурного взаимодействия наших стран стали перекрестные Годы культуры», – отметила министр. Стороны договорились оказывать содействие кинематографистам в разработке сценариев, съемках, а также участвовать в международных фестивалях и выставках.

В рамках подписанного в 2025 году плана действий до 2030 года уже сформированы списки совместных кинопроектов, включая картину «Черный шелк». Китайская сторона также присоединилась к Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», где в ноябре 2025 года главный приз получил фильм из КНР «Против течения».

Любимова подчеркнула успешные гастроли российских коллективов в Китае, в частности выступления Симфонического оркестра Мариинского театра. В июне в Чэнду пройдет четвертый Российско-Китайский библиотечный форум, а в сентябре китайская делегация посетит XII Петербургский международный форум объединенных культур.

В прошлом году российская сторона представила китайским партнерам более десяти совместных кинопроектов.