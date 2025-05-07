При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.2 комментария
Россия представила Китаю более десяти совместных кинопроектов
Российские кинематографисты презентовали Китаю свыше десяти фильмов для кооперации
В марте российские кинематографисты предложили китайским коллегам свыше десяти проектов, рассчитанных на совместное производство и дальнейшее развитие культурных связей.
Как сообщает ТАСС, презентация российских кинопроектов для китайских партнеров состоялась в рамках 18-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшей во ВГИКе.
Замглавы Минкультуры Андрей Малышев отметил, что продолжающийся диалог между российскими и китайскими кинематографистами способствует появлению новых совместных инициатив и укрепляет культурный обмен.
В мероприятии приняли участие представители Китайского государственного управления по делам кинематографии, а также крупных кинокомпаний Китая и России, в том числе China Film Group, Alibaba Pictures и «Централ партнершип».
По словам Малышева, итогом совместной работы должен стать пул проектов, которые могут быть реализованы в ближайшие годы и заинтересовать зрителей обеих стран.
«Мы рады, что продолжаем наш кинодиалог в Москве, где уже китайские участники представляют свои инициативы по совместному производству. Итогами нашей совместной работы станет целый пул проектов, которые, надеюсь, уже в ближайшие годы смогут порадовать зрителей двух стран», – подчеркнул он.
В рамках заседания для китайской делегации также была организована экскурсия по профильным факультетам ВГИКа. Студенты университета подготовили специальные номера, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе встречи стороны подчеркнули важность традиции обмена кинофестивалями между Россией и Китаем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило о сокращении доли импорта фильмов из США, общий объем кассовых сборов которых едва достигал 5%. Режиссер Оливер Стоун посетил московский кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию по новому творческому кластеру. Ирландский актер Хафтор Бьернссон заявил о готовности сниматься в российских фильмах, если сценарий и роль произведут на него впечатление.