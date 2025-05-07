Оливер Стоун посетил московский кинопарк «Москино» и оценил кластер

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Оливер Стоун прибыл в Москву и посетил кинопарк «Москино», чтобы ознакомиться с возможностями нового столичного творческого кластера. Экскурсию для именитого режиссера провел руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Фурсин отметил, что общая площадь кинопарка превышает один гектар. Он выразил надежду, что площадка поможет кино передавать красоту и историю города. «Мы бы хотели, чтобы кино передавало красоту и историю нашего города», – подчеркнул глава департамента.

Оливер Стоун был впечатлен увиденным и во время экскурсии воскликнул: «Вау!».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с американским режиссером Оливером Стоуном вопросы истории и современной роли России в ходе марафона «Знание. Первые» в Музее Победы на Поклонной горе.