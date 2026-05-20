Названы устаревшие в 2026 году формулировки для резюме

Эксперт Быкова: Фразы «командный игрок» и «ответственный» не работают в резюме

Tекст: Дарья Григоренко

Устаревшие формулировки в резюме, такие как «командный игрок» и «ответственный», больше не работают при отборе кандидатов, считает Быкова. Она отмечает, что в 2026 году резюме рассматривают очень быстро, выхватывая только ключевые моменты: опыт, показатели и профессиональные навыки, передает Газета.Ru.

Эксперт объяснила, что общие формулировки вроде «умение работать в команде» не раскрывают реального опыта человека. По словам Быковой, стоит вместо этого приводить примеры: участие в проектах, управление командой или взаимодействие с заказчиками. Эксперт отметила: «Любая формулировка, в которой есть действие и результат, будет работать сильнее, чем общее утверждение».

Фраза «хочу развиваться и расти вместе с компанией» также теряет актуальность. Она подчеркивает ожидания кандидата, а не его пользу для работодателя, и может намекать на недостаток опыта.

Упоминание об «ответственности и исполнительности» Быкова называет неэффективным, так как это базовые требования к любому сотруднику. Вместо этого рекомендуется указывать зоны ответственности, принятые решения и конкретные достижения.

Также Быкова советует избегать фраз «опыт работы с большим объемом задач», «легко обучаюсь новому», «проактивный специалист» и «хочу получить должность…». Все они слишком абстрактны и не дают работодателю понимания ни уровня, ни специфики компетенций. Если важно подчеркнуть навык быстрого обучения или инициативность, это стоит делать через конкретные примеры и результаты.

Фраза «ориентирован на результат» утратила смысл и тоже не работает. Лучше прямо указывать на достижения: динамику показателей, реализованные проекты, улучшенные процессы. Описание своих результатов в цифрах или по структуре «задача – действия – итог» дает рекрутеру гораздо больше информации, чем любые общие формулировки, заключила эксперт.

