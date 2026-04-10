«Ведомости»: Малый бизнес стал чаще брать неидеальных сотрудников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Малый и средний бизнес в России все чаще предпочитает нанимать «неидеальных» сотрудников из-за дефицита кадров, пишут «Ведомости».

По результатам исследования доцента Финансового университета Анастасии Кузьминой, предприниматели стали чаще брать на работу людей с перерывами в стаже, сменивших профессию, без профильного образования или сотрудников старше 50 лет.

Компании, которые более гибко подходят к отбору персонала, показывают более низкую текучесть – 18% против 40% у тех, кто ориентируется на «идеальные» резюме. Кроме того, такие фирмы получают больше выручки на рубль затрат – 5,8 против 5, а затраты на подбор и адаптацию персонала у них на 56% ниже. Особенно востребованы родители после декрета и сотрудники старшего возраста, которые отличаются высокой лояльностью и стабильностью.

Исследование отмечает, что малый бизнес чаще всего лично отбирает персонал, в отличие от крупных компаний, где автоматизированный скрининг отсеивает такие резюме. Это позволяет быстрее закрывать вакансии в условиях кадрового дефицита, особенно в рознице, клининге и административных сферах. Кандидаты, которых обычно отсекают на ранних этапах, чаще проявляют выше мотивацию и вовлеченность.

По словам Сергея Борисова из общественного совета при ФНС, сотрудники с «дефектами резюме» воспринимают наем как кредит доверия и работают более преданно. Александр Калинин, президент «Опоры России», подтверждает, что в связи с кадровым голодом в 2023–2024 годах требования работодателей смягчились, а текучесть кадров среди таких наймаемых ниже. В результате бизнес получает стратегическое преимущество, используя скрытые ресурсы рынка труда.

Экономист Елена Ахмедова связывает изменение подхода к найму с демографическими тенденциями: старение населения и сокращение рабочей силы. По данным Росстата, безработица в феврале 2024 года достигла исторического минимума – 2,1%, несмотря на напряженный рынок труда и рост конкуренции за рабочие места. Представитель SuperJob отмечает, что каждый третий работодатель больше не обращает внимания на пробелы в резюме, а дискриминация при найме снижается на фоне кадрового голода.

