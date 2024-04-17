Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».3 комментария
ЦБ рассказал о рекордной нехватке работников в России
В первом квартале этого года в России зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений нехватка работников, по сравнению с предыдущим кварталом кадровая ситуация усугубилась как в целом по экономике, так и в большинстве ключевых отраслей, сообщил Банк России.
Обеспеченность российских компаний работниками в первом квартале этого года снизилась до минимума (-28,2 пункта) с первого квартала 2020 года и за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1998 года, следует из материалов ЦБ, передает ТАСС.
Проблема нехватки работников наиболее остро стоит перед предприятиями обрабатывающих производств, выпускающими продукцию инвестиционного и потребительского назначения, сообщается в документе. Дефицит кадров вынуждает предприятия либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату.
В то же время, согласно опросу, во втором квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников.
По данным ЦБ, для борьбы с нехваткой персонала ряд предприятий в начале этого года подняли зарплаты отдельным категориям работников, другие готовы привлекать персонал, не обладающий необходимыми компетенциями. Некоторые стараются удерживать опытных специалистов старшего возраста.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая.