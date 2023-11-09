Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России

Глава ЦБ Набиуллина: Проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация стоит остро, особенно в отраслях машиностроения, химической промышленности, передает ТАСС.

Согласно данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум.

Набиуллина подчеркнула, что в данный момент проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, передает Прайм.

«В опросах участвуют 13 тыс. предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики», – пояснила глава Банка России.

Она также напомнила, что ЦБ в 2024 году ожидает положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного, однако действительно важным остается вопрос, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку – импортозамещение, технологический суверенитет.

Ранее глава ЦБ объяснила, почему рубль ослаб летом 2023 года.