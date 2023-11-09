У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.3 комментария
Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России
Глава ЦБ Набиуллина: Проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы
Российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая, необходимо повышать производительность труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация стоит остро, особенно в отраслях машиностроения, химической промышленности, передает ТАСС.
Согласно данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум.
Набиуллина подчеркнула, что в данный момент проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, передает Прайм.
«В опросах участвуют 13 тыс. предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики», – пояснила глава Банка России.
Она также напомнила, что ЦБ в 2024 году ожидает положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного, однако действительно важным остается вопрос, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку – импортозамещение, технологический суверенитет.
Ранее глава ЦБ объяснила, почему рубль ослаб летом 2023 года.