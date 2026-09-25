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Путин назвал российское культурное образование одним из лучших в мире
Президент России Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Петербурге назвал российское фундаментальное образование в сфере культуры одним из лучших в мире.
Путин заявил о важности объединения традиций и технологий в образовании в сфере культуры в стране. «Фундаментальное образование в сфере культуры в России – одно из лучших в мире, мы можем об этом с гордостью и прямо сказать. В настоящее время мы работаем над сопряжением классического образования с новыми технологиями. <...> Наша цель, задача – сделать традиции и технологии союзниками», – заявил глава государства на ХII Международном форуме объединенных культур в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание форума в Мариинский театр.
Накануне советник главы государства Елена Ямпольская заявила о провале попыток культурной изоляции России.
В начале сентября российский лидер пригласил на петербургский форум деятелей культуры из стран ШОС.