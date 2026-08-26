Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?2 комментария
Учителям и школьникам представили цифровое дополнение к новым учебникам истории
Российское военно-историческое общество представило обновленную версию раздела «Учителю и ученику», размещенного на портале История.РФ. На площадке собраны дополнительные материалы к единой государственной линейке учебников по истории и обществознанию.
Ресурс содержит свыше 40 тыс. материалов, которые распределены по темам и параграфам школьных учебников. В частности, пользователям доступны текстовые публикации, видеолекции, аудиоматериалы, тестовые задания и презентации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«С этого учебного года школьники будут изучать историю по единой государственной линейке учебников с пятого по 11 класс», – рассказал ответственный секретарь проекта Владислав Кононов. Он добавил, что курс обществознания сокращен до трех лет и теперь будет преподаваться исключительно старшеклассникам. Переход на новые пособия займет два года. Уже в этом учебном году в школах появятся книги под редакцией Дмитрия Медведева для девятых и десятых классов, а издание для выпускников выпустят к осени 2027 года.
Платформа предлагает аудиолекции, интерактивные тесты и презентации по каждому параграфу. В дальнейшем образовательные возможности планируется расширить за счет мобильного приложения «Учебник истории».
Вскоре разработчики также планируют запустить специальное мобильное приложение и умного помощника «Нестор». Искусственный интеллект будет обучен на материалах всей линейки учебников. Он поможет преподавателям актуализировать подачу тем, а детям – искать нужные даты и готовить доклады.
Еще одним направлением работы стало расширение доступа школьников к историческим источникам. Руководитель Сообщества онлайн-преподавателей по истории и обществознанию Кирилл Станишевский заявил, что открытая база источников и доступ к архивным документам могут помочь учащимся лучше ориентироваться в исторической информации и противостоять лжи в интернете. «Только донося до школьников важнейшие исторические факты мы сможем дать отпор тому огромному количеству фейков, которые каждый год формируются в интернет-пространстве», – подчеркнул Станишевский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично редактирует новые учебники по обществознанию. Минпросвещения утвердило новые нормы изучения этого предмета в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал масштабную программу переподготовки преподавателей истории.