Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Водитель грузовика ранен ударом дрона в Брянской области
В результате удара беспилотного летательного аппарата по гражданскому грузовому автомобилю в городе Стародубе Брянской области местный житель получил серьезные осколочные ранения и попал в больницу, сообщил
Водитель грузовика пострадал при атаке беспилотника в Брянской области, сообщил Ковальчук в Max. «В Стародубе БПЛА атаковал гражданский грузовой автомобиль. Осколочные ранения получил водитель, он госпитализирован», – написал руководитель области и выразил слова поддержки пострадавшему автомобилисту.
Он пожелал раненому мужчине максимально скорейшего выздоровления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад в результате атак украинских беспилотников по территории Брянской области погиб один местный житель.
Днем ранее в Стародубе из-за ударов дронов по маршрутному такси и легковому автомобилю пострадали шесть человек.
А в середине сентября при налете на село Меленск Стародубского муниципального округа осколочные ранения получили трое работников сельхозпредприятия и глава местной администрации.