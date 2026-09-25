Путин заявил о сведении отношений России и США к нулю

Tекст: Валерия Городецкая

Текущий уровень дипломатических контактов между двумя государствами находится на минимальной отметке, сообщил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает РИА «Новости».

«У нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю», – сказал глава государства.

В мае помощник президента России Дмитрий Песков заявил о нулевом уровне двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

До этого представитель Кремля назвал почти полностью прекратившимися торговые связи двух стран.

При этом в прошлом году Владимир Путин подчеркнул заинтересованность России в полномасштабном восстановлении диалога с США.