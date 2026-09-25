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Путин заявил о сведении отношений России и США к нулю
Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент практически полностью прекратилось, заявил президент России Владимир Путин.
Текущий уровень дипломатических контактов между двумя государствами находится на минимальной отметке, сообщил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает РИА «Новости».
«У нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю», – сказал глава государства.
В мае помощник президента России Дмитрий Песков заявил о нулевом уровне двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
До этого представитель Кремля назвал почти полностью прекратившимися торговые связи двух стран.
При этом в прошлом году Владимир Путин подчеркнул заинтересованность России в полномасштабном восстановлении диалога с США.